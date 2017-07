Unha prata con futuro

Medalla de prata no salto de lonxitude para a atleta viguesa Olaia Becerril no Festival Olímpico da Mocidade Europea (FOJE), que se celebra do 24 ao 30 de xullo na cidade húngara de Gyor. Deste xeito, a deportista do CA Femenino Celta, con tan só 15 anos, acada a súa primeira medalla internacional e confirma o seu brillante futuro.

Olaia Becerril, na proba do salto de lonxitude en Gyor. | Fonte: @COE_es

A viguesa firmou un mellor salto de 6,15 metros (que tería sido a súa mellor marca persoal se non fose polo vento ilegal de 4,2 m/s), e quedou a tan só oito centímetros do ouro, que foi para a austríaca Ingebord Gruenwald (6,23 con 4,8 m/s). Terceira foi a sueca Tilde Johansson, con 6,10.

A atleta céltica, nada o 16 de outubro de 2001 e adestrada por Alberto Salgado, clasificárase o luns para a final cun salto de 5,50 metros. Olaia Becerril, campioa galega absoluta en Pontevedra e campioa de España xuvenil, estreou internacionalidade coa selección española con vitoria na Copa Ibérica en Ávila a principios deste mes de xullo.

Na 14ª edición do Festival Olímpico da Mocidade Europea tamén participa a atleta ferrolá Lucía Sicre, que estra internacionalidade na proba dos 800 metros lisos, na que ten acreditado este ano un rexistro de 2:11.83 (MMP).