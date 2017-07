O exdirector de seguridade na circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, investigado na causa que trata de dirimir as responsabilidades penais polo accidente do tren Alvia ocorrido fai catro anos en Angrois, volve estar citado nos xulgados composteláns este xoves, ás 13,00 horas.

Xusto antes del, ás 9,30 e ás 11,30 horas, acudirán a ratificar os seus informes sobre a análise de risco na liña Ourense-Santiago os peritos Juan Carlos Carballeira e César Mariñas --o xuíz considerou innecesaria a comparecencia do terceiro deles, José Manuel Lamela--.

A Audiencia Provincial da Coruña ratificou a situación de Cortabitarte --ao que o xuíz atribúe 80 supostos delito de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave-- o pasado 28 de xuño, ao ver "indicios dunha actuación deficiente, por incompleta e parcial, na avaliación de riscos".

Previamente, quen agora ocupa o posto de subdirector de xestión loxística de aprovisionamento en Adif acolleuse ao seu dereito a non declarar, ao alegar que recorrera a imputación.

No recurso presentado polo seu avogado, Cortabitarte alegou que non é Adif quen autoriza a posta en servizo dunha liña, senón a Dirección Xeral de Ferrocarrís do Ministerio de Fomento. Tamén argumentou que non corresponde á Dirección de Seguridade na Circulación realizar unha avaliación integral dos riscos nin ostentar a responsabilidade global da xestión da seguridade.

Máis recentemente, e despois de que o instrutor pedise a súa opinión á Axencia Ferroviaria Europea, o seu letrado entregou un escrito no que apela ás "dificultades" dos Estados membro da Unión Europea na aplicación dos sistemas de xestión da seguridade ferroviaria.

Tamén alude directamente a Renfe ao pretender que os expertos europeos da Axencia Ferroviaria determinen se as empresas ferroviarias "tamén tiñan cometidos" en materia de seguridade e, "sobre todo, se tiñan que valorar e aceptar a exportación de riscos que Adif fixo ao maquinista".

O condutor, Francisco Garzón Amo, que é o outro investigado no caso, que este luns cumpriu catro anos coa reclamación de "verdade, xustiza e reparación" por parte das vítimas e os seus familiares, que ven máis preto que nunca a creación dunha comisión de investigación no Congreso dos Deputados para depurar responsabilidades políticas.

IMPUTADO OUTRAS DÚAS VECES

Cortabitarte obtivo a calidade de investigado na causa en marzo deste ano, aínda que anteriormente xa fora imputado polo primeiro instrutor, Luís Aláez, en setembro de 2013 e en maio de 2014.

Nesas dúas ocasións librouse do que Aláez atribuíalle a el e a outras 21 e 11 persoas, respectivamente --todos eles altos cargos ou excargos de Adif--, pola decisión da Audiencia Provincial.

Os mesmos maxistrados que, con todo, o pasado 28 de xuño confirmaron a investigación a Cortabitarte polo novo xuíz, Andrés Lago.

O pasado 4 de abril, o cargo ao que as vítimas do accidente de metro de Valencia cuestionan polo seu papel como perito naquel caso acolleuse ao seu dereito a non declarar no Xulgado de Instrución número 3 de Santiago.

Este 27 de xullo, tres días despois do aniversario, volve estar citado e algunhas fontes consultadas por Europa Press dan por feito que outra vez optará por non declarar ou que, se o fai, só responderá o seu avogado.

Outras fontes, no entanto, teñen a impresión de que si intervirá, algo que cren que preocupa ao seu letrado, polo que poida dicir sobre as implicacións doutros dirixentes ou empresas públicas como Renfe.

Con todo, hai coincidencia en que a súa actuación é unha incógnita, e a plataforma de afectados xa lle reclamei a través dos medios de comunicación que fale, así como que cesamento no cargo público que ocupa.

AS PERITAXES

En canto ás peritaxes que terán que ser ratificados este xoves --coa posibilidade dun careo--, o enxeñeiro de Camiños Juan Carlos Carballeira, designado xudicialmente e funcionario da Xunta, sostén no seu informe sobre o sinistro que a análise de risco na liña Ourense-Santiago "non era obrigatorio" en base á normativa europea, "dado que non existía un cambio significativo nas instalacións existentes".

O enxeñeiro de telecomunicacións César Mariñas, pola súa banda, concluíu que "se bota especialmente de menos" que esta avaliación se realizase sobre o sistema "completo" e advertiu de que "de realizarse unha análise integral da liña, o perigo concreto da curva de Angrois e o seu risco asociado resultase máis que evidente".

Sobre este punto xa se pronunciou, de feito, a Axencia Ferroviaria Europea. Nunha comunicación coa plataforma de afectados, que xa consta no sumario, o xefe da unidade de seguridade deste organismo, Christopher Carr, subliñou que o risco na curva de Angrois "foi identificado" e o xestor da infraestrutura (Adif) tiña que xestionalo para reducilo, pero simplemente pasouno ao maquinista.