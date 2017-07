Detido un home tras ser sorprendido cando forzaba taquillas de vestiarios do persoal do CHUO

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a un home que se atopaba no interior do complexo hospitalario ourensán tras ser sorprendido cando desvalixaba taquillas do persoal do CHUO.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, o detido é un home de 36 anos natural da capital ourensá, ao que lle constan sete arrestos anteriores. Ao individuo impútaselle un suposto delito de roubo con forza de sete taquillas dos vestiarios do persoal do CHUO.

Os feitos que motivaron a detención sucederon ás 23,45 horas do 25 de xullo cando axentes de Policía da Brigada Provincial de Seguridade Cidadá foron requiridos polos vixiantes de seguridade do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense porque tiñan retida a unha persoa á que sorprenderan cando roubaba nos vestiarios das instalacións.

A Policía relatou que os feitos tiveron lugar despois de dar unha batida polo centro sanitario, onde localizaron a un home no interior dos vestiarios dos camareiros, polo que deron aviso ao encargado.

Os policías comprobaron xunto cos axentes actuantes que había sete taquillas forzadas, "aínda que a rápida actuación do servizo de seguridade impediu que o autor dos feitos, que é alleo completamente ao vestiario e á instalación, puidese apoderarse dos efectos depositados nestas", destacan as mesmas fontes.

As taquillas forzadas son de carácter industrial, explica a Policía, que engade que "a simple forza manual é suficiente para que cedan as fechaduras que gardan os efectos depositados nas mesmas".

Debido ao sucedido, os policías procederon á detención do presunto autor por un suposto delito de roubo con forza nas cousas. O individuo foi trasladado a dependencias policiais para a continuación das dilixencias pertinentes e estaba previsto o seu pase a disposición xudicial este mércores.