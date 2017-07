As reservas do grupo sanguíneo Cero positivo seguen baixas en Galicia

As reservas do grupo sanguíneo Cero positivo (0+) seguen baixas na Comunidade galega, mentres que as de Cero negativo (0-), A negativo (A-) e A positivo (A+) están normais, segundo a información facilitada este mércores pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Unidade Móbil Do CTG Para Doazón De Sangue En Galicia. | Fonte: Europa Press

Deste xeito, ADOS lembra que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o vindeiro luns, 31 de xullo, acudirán unidades móbiles aos municipios coruñeses de Ferrol --Praza de Armas--, Arteixo --entrada da Rúa Peonil-- e Oleiros --Mera, na entrada da lagoa--.

Ademais, o luns desprazaranse unidades móbiles de ADOS a Lugo --Praza Maior-- e ás localidades ourensás de Cenlle --Praza da Tenencia-- e san Amaro --diante do Concello--.

Na provincia de Pontevedra, o día 31 haberá unidades móbiles nos concellos de Marín --xardíns da Alameda--, Vigo --rúa do Príncipe-- e Tameiga --polígono de San Eleuteiro--.