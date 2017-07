Detido un vigués por negarse a facer as probas de tóxicos e subtraer o coche a un home que foi facer un recado

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un veciño de 41 anos e iniciais E.G.Z.F., que se negou a someterse ás probas de alcoholemia e drogas, e subtraeu o vehículo a unha persoa que deixou o coche aparcado e coas portas abertas mentres facía un recado.

Segundo informou a Policía Local, os feitos ocorreron pasadas as 13,00 horas deste domingo, cando unha patrulla observou na rúa García Barbón a un vehículo Renault Clío parado en sentido contrario ao da marcha e que ocupaba totalmente un carril de circulación.

Os axentes aproximáronse ao turismo, e indicaron ao home sentado no asento do condutor que se situase correctamente. Así se decataron de que o home mostraba síntomas de embriaguez, aínda que se negou a realizar as probas de alcol e drogas; ademais, non dispuña das chaves do vehículo, polo que se solicitou a presenza do guindastre.

Nese momento apareceu correndo un home, que manifestou ser o propietario do vehículo e dixo que o deixou fronte a un restaurante sen chaves e coas portas abertas para facer un recado.

Os efectivos verificaron que esta persoa era a propietaria do coche e non o individuo que estaba no seu interior, quen argumentou que a súa intención era ir a Sanxenxo.