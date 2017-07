O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, negou este mércores ante a Audiencia Nacional coñecer unha caixa B do PP e o cobro de sobresueldos en negro, á vez que recalcou en numerosas ocasións que as súas responsabilidades no partido eran "políticas", non contables. Segundo subliñou, non se ocupou "xamais" dos asuntos económicos da súa formación.

Rajoy declara por Gürtel na Audiencia Nacional | Fonte: Europa Press

A preguntas do avogado Virgilio Latorre sobre a súa relación con Pablo Crespo e Álvaro Pérez, o presidente do Goberno explicou que o primeiro foi secretario de Organización en Galicia e que cando el ía á súa terra porque era deputado por Pontevedra, mantiñan unha relación "absolutamente política e nada estreita".

"Cando Crespo veu a Madrid e comezou a traballar con Correa, non volvín a ter ningunha sorte de relación con el", manifestou. No caso de 'Os Bigotes', sinalou que non tiñan relación e engadiu que é posible que coincidise con el porque se publicaron " fotos" e as persoas que organizan os actos do partido adoitan estar alí. "Cando vou a un acto, recíbeme o presidente do partido de alí, senadores... e saúdo a moita xente", concluíu.

Previamente, o presidente do tribunal que xulga a trama Gürtel, o maxistrado Ángel Furtado, rexeitou máis dunha decena de preguntas formuladas polo letrado da acusación popular exercida por ADADE ao presidente do Goberno, acerca do presunto financiamento irregular do Partido Popular ao consideralas impertinentes e fóra do obxecto de debate do xuízo, o que provocou as continuas protestas do avogado, Mariano Benítez de Lugo.

Así, a testemuña tampouco contestou por "impertinentes" as cuestións formuladas sobre as presuntas doazóns de empresarios ao partido para financiar as campañas electorais e sobre se foi o PP o que custeou a viaxe que a exministra de Sanidade Ana Mato realizou a Canarias tras as eleccións xerais de 2004, pregunta que lle valeu unha "contestación á galega" segundo dixo Rajoy, en referencia á imprecisión da mesma.

"XAMAIS COÑECÍN NINGÚN FINANCIAMENTO ILEGAL"

"Xamais coñecín ningún financiamento ilegal", afirmou rotundo Rajoy na súa declaración como testemuña no xuízo da primeira parte a trama Gürtel (1999-2005) que se celebra na sede da Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

O xefe do Executivo cualificou de "absolutamente falso" que se cobrasen sobresueldos no Partido Popular e explicou que os cargos que tiñan responsabilidades na formación tiñan un "complemento" que se declaraba a Facenda.

Ao longo da súa declaración, Rajoy repetiu en varias ocasións que o seu labor era política e que nin levaba nin estaba ao tanto das contas da formación, nin sequera cando dirixiu campañas electorais do PP. "As miñas responsabilidades son políticas, non de contabilidade", salientou, para insistir despois que "xamais" se ocupou de asuntos económicos no partido.

De feito, a preguntas dos avogados Rajoy chegou a dicir que "nunca" tivo constancia do labor desempeñado polo extesorero do PP Álvaro Lapuerta. Interrogado despois se tivo algunha queixa do labor de Bárcenas, Rajoy declarou: "Mentres foi tesoureiro, nunca".

REUNIÓN CON BÁRCENAS

Ás preguntas do avogado da Asociación de Avogados Demócratas por Europa (Adade), José Mariano Benítez de Lugo, relativas á reunión que se produciu en 2010 para negociar o despedimento do extesorero do PP, Rajoy asegurou que lembraba "perfectamente" ese encontro, ao que asistiron co extesorero Luís Bárcenas, a súa muller Rosalía Iglesias e o exministro Javier Arenas.

Segundo dixo, pareceulle un encontro "razoable" porque Bárcenas traballara 30 anos no partido e quería "despedirse". Alí, proseguiu, o extesorero explicou que a partir dese momento ía dedicar tempo a "defenderse" e pediulle unha sala para meter os seus "papeis e documentos", así como poder utilizar un coche do partido, algo que viron "razoable".

NON COÑECÍA A CORREA

Abundando na súa tese de que o seu labor era política e non tiña relación coas actividades económicas do partido, deixou claro que non coñecía ao suposto xefe da trama, Francisco Correa. "Se lle coñecía era de saudalo nalgún acto do partido, cousa que non podo afirmar con total nitidez", engadiu.

Segundo dixo, decidiu cortar relacións con el a finais de 2004 porque o tesoureiro, entón Álvaro Lapuerta, díxolle que "algúns provedores estaban a usar o nome do partido nalgúns concellos de Madrid".

Rajoy relatou que el lle preguntou a Lapuerta se había algo "non axustado a dereito" e a súa resposta foi que non tiña probas "pero que non lle gustaba" e propúxolle deixar de traballar con eles, e así o decidiu Rajoy.

AS SÚAS FUNCIÓNS EN XÉNOVA

Durante a súa testifical na Audiencia Nacional, Rajoy explicou que entre 1996 e 2003 non realizou "ningunha actividade en Xénova", coa excepción da dirección da campaña das eleccións xerais de 2000.

De feito, Rajoy dixo lembrar "perfectamente" que en 1999 o presidente do partido era José María Aznar, o secretario xeral Francisco Álvarez-Cascos, logo remplazado por Javier Areas, e que el era vicesecretario xeral.

No entanto, engadiu que tanto el como os outros dous vicesecretarios xerais formaban parte do Goberno e por tanto non exercían tarefas no partido. "De facto non exerciamos ningunha función en Xénova, igual que o presidente; logo nomeouse un secretario xeral que si estaba alí, en 1999", remachou.