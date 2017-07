O CPFF aborda este xoves as metas de déficit autonómico, tras o que a Xunta prevé aprobar o seu teito de gasto

O Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) aprobará este xoves os obxectivos do teito de gasto para 2018 e de estabilidade orzamentaria e de débeda pública fixados a principios de mes para as comunidades autónomas para o período 2018-2020.

Despois deste paso, Galicia prevé aprobar o teito de gasto nun Consello da Xunta que previsiblemente se celebrará o venres, para, xa a semana que vén, levalo a un pleno do Parlamento autonómico.

Este xoves, ademais dos obxectivos de déficit individualizados --fixados, igualmente que para o global das comunidades, no 0,4% para cada unha das autonomías--, o CPFF tamén abordará as propostas do grupo de traballo sobre a idoneidade das medidas contidas nos plans económico-financeiros de nove comunidades.

Igualmente, na reunión analizará un informe sobre a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das administracións públicas.

Así figura na orde do día que o Ministerio de Facenda remitiu aos gobernos autonómicos e ao que tivo acceso Europa Press, no que figuran como asuntos previstos a aprobación, no seu caso, das actas das sesións do 29 de xuño e o 7 de xullo e a información do Ministerio de Facenda ao CPFF sobre o límite de gasto non financeiro do Orzamento do Estado para 2018, coñecido como teito de gasto, que sobe un 1,3%, ata os 119.834 millóns de euros.

A vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia e para as Administracións Territoriais, Soraya Sáenz de Santamaría, e o titular de Facenda e Función Pública, Cristóbal Montoro, presidirán previsiblemente a reunión do CPFF, na que se analizará un informe do CPFF sobre a proposta de obxectivos de estabilidade e débeda pública para cada unha das comunidades para o período 2018-2020.

Na última reunión do pasado 7 de xullo, Facenda relaxou do 0,3% ao 0,4% o obxectivo de déficit en 2018, do 0% ao 0,1% en 2019, ademais de establecer o obxectivo de equilibrio orzamentario en 2020, co voto a favor do Estado, as CCAA do PP (Castela e León, Comunidade de Madrid, Galicia, A Rioxa e Murcia), Ceuta e Melilla, fronte á abstención de Cantabria e Estremadura e o voto en contra do resto de rexións socialistas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castela-A Mancha e Valencia), en tanto que Cataluña non puido votar.

Tamén se estableceu un aumento do 2,4% da regra de gasto para 2018, do 2,7% en 2019 e do 2,8% en 2020, así como unhas metas de débeda pública das CCAA do 24,1% para 2018, o 23,3% para 2019 e o 22,4% para 2020.

Para a reunión fixouse igualmente o exame e, no seu caso, aprobación das propostas do Grupo de traballo para o desenvolvemento das competencias do CPFF atribuídas pola normativa de Estabilidade Orzamentaria, sobre a idoneidade das medidas contidas nos plans económico-financeiros presentados por nove comunidades (Cataluña, Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunidade Valenciana, Aragón, Canarias e Estremadura).

NOVA METODOLOXÍA DE CÁLCULO DO PERÍODO DE PAGO A PROVEDORES

O CPFF --que reúne ao Goberno e ás comunidades autónomas-- verá o informe sobre o proxecto de real decreto polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das administracións públicas, modificando así o Real Decreto 635/2014 de 25 de xullo.

A modificación busca clarificar o modo no que se deben computar os días de pago, en consonancia coa directiva comunitaria e a normativa de morosidade e de contratación.

Á súa vez, o Consello de Política Fiscal e Financeira analizará outro informe de Facenda sobre o desenvolvemento do acordo do CPFF en materia de reordenación e racionalización do sector público instrumental autonómico e de control, eficiencia e redución do gasto público xestionado polo mesmo.

FINANCIAMENTO AUTONÓMICO E LOCAL

Por outra banda, os comités de expertos que están a elaborar senllas propostas sobre a reforma do financiamento autonómico e a local presentarán este mércores as súas conclusións ao Ministerio de Facenda.

Os 'sabios' sobre financiamento autonómico proporán, entre outras medidas, un 'IVE colexiado' para que as comunidades autónomas poidan subir ou baixar devandito imposto, aínda que deberán porse de acordo para facelo, dado que a UE obriga a que o tributo estea harmonizado no conxunto dos países membros, segundo indicaron a Europa Press fontes coñecedoras do documento.

No caso do comité de expertos sobre financiamento local, proporán converter o imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, coñecido como plusvalía municipal, nun auténtico tributo sobre plusvalías que grave a ganancia patrimonial cando realmente se produza, e non como ocorre agora.

Estes documentos non serán vinculantes, xa que a última palabra sobre ambas as reformas teraa o Goberno, que pretende aprobalas co consenso de comunidades, concellos e partidos políticos.