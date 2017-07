A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, revelou a existencia de "baixas importantes" en ofertas presentadas por algunhas empresas aos 41 contratos correspondentes a máis de 570 liñas de autobús da primeira fase do plan de reordenación do transporte da Xunta.

Ethel Vázquez | Fonte: Europa Press

Segundo avanzou Vázquez este mércores en Vilanova de Arousa (Pontevedra), a preguntas dos xornalistas, o Goberno galego prevé adxudicar esta mesma xornada ao redor da metade deses contratos, mentres analiza se esas baixas son "temerarias" --unha baixa temeraria é como se denomina a aquela oferta anormalmente baixa--.

En declaracións aos medios de comunicación, a conselleira criticou ás empresas que "trasladan por unha banda" que algúns dos contratos da primeira fase do plan de reordenación do transporte público de viaxeiros por estrada son "ruinosos", pero, "doutra banda", presentaron ofertas "a moitos concursos" e fixérono con "baixas importantes".

Neste sentido, incidiu en que son estas empresas, algunhas das integradas nas federacións Anetra, Fegabús e Transgacar, as que "causaron o problema porque renunciaron a practicamente 600 liñas e puxeron a Galicia en risco de que quedase sen transporte".

A titular de Infraestruturas explicou que agora a administración ten "que dar audiencia á baixa de adxudicación que presentaron algunhas empresas". "Unha vez analizadas esas ofertas que presuntamente están en baixa temeraria", indicou, "materializaranse os seguintes contratos".

Este luns concluíu o prazo para presentar as ofertas e finalmente foron 75, 38 delas mediante unións temporais de empresas (UTE). Para a conselleira, unha "importante participación" tras a que espera "adxudicar despois dun traballo intenso máis da metade dos contratos" este mércores e entre esta xornada e a do xoves "a ver se quedan todos adxudicados para que poidan empezar a funcionar a partir do 8 de agosto".

Reiterou que "as prórrogas" que solicitan o tres federacións mencionadas (en Galicia hai catro) son "ilegais porque o di un regulamento europeo e a Comisión Europea". Por iso, subliñou que o plan se tramita "con garantías xurídicas e como única alternativa viable e legal".

NOVO MODELO

Tras abordar co alcalde de Vilanova o plan de transporte de Galicia, a dirixente insistiu en que este é a "resposta para garantir os servizos unha vez fáganse efectivas as renuncias", a partir do 8 de agosto.

Defendeu a implantación dun "novo modelo" a través de "novas fórmulas" como o transporte de uso compartido entre escolares e veciños e o transporte a demanda "en períodos non lectivos", para "aproveitar asentos baleiros" pero "quedando intactos os dereitos do alumno" e "blindando" as súas paradas.

LIÑA O GROVE-HOSPITAL DO SALNÉS

En canto á localidade que visitaba, sinalou que "non se verá afectada a liña Santiago-O Grove", posto que non foi renunciada, pero engadiu que "si entra" na primeira fase do plan o servizo que conecta por bus O Grove co Hospital do Salnés.

Sobre esta liña, prometeu "melloras como unha parada en Vilanova de Arousa". Expuxo que este é "un servizo municipal" e dixo que a Xunta, co novo plan, "reforzará ese servizo que é municipal con cinco novas expedicións de ida e volta nos días de semana, dando cobertura a Cambados, A Illa de Arousa e Vilagarcía e por tanto Vilanova".

Tamén haberá servizos os fins de semana, con dúas expedicións os sábados e tamén expedicións os domingos e festivos, segundo relatou a conselleira, que valorou que "se duplicará" o servizo ao hospital do Salnés.

Por outra banda, Ethel Vázquez referiuse a a solicitude de mancomunidade que lle comunicou o rexedor, sobre a que asegurou ser coñecedora. "Estamos a analizar a vía xurídica para poder materializar esa demanda e esperamos poder atopala máis pronto que tarde", apuntou. Pola súa banda, o alcalde celebrou que "a mellora é importante" na liña relativa ao hospital.