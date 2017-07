A ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, interpretou que a declaración do presidente do Goberno, Mariano Rajoy, ante a Audiencia Nacional como testemuña no caso Gürtel é a imaxe "máis gráfica" da "absoluta colaboración do PP coa xustiza".

García Tejerina | Fonte: Europa Press

Así o manifestou este mércores en Ourense, coincidindo cunha visita para inaugurar as instalacións da nova depuradora da cidade nun acto que tamén contou coa presenza do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo.

Para a ministra, a presenza de Mariano Rajoy ante o xuíz é "o exemplo máis gráfico" de que "todo o partido ponse a disposición da xustiza" e de que o PP "é un partido que colabora" nas investigacións do ente xudicial.

"Noutros casos como o de Artur Mas ou de dirixentes de Podemos a declaración foi por videoconferencia, que é unha práctica tremendamente habitual para numerosos cidadáns e en todo tipo de xuízos. Neste caso decidiuse así", engadiu a ministra.

García Tejerina insistiu en "ter moi presente" que o presidente do Goberno acudiu á Audiencia Nacional en calidade de testemuña e que como tal "é unha persoa allea" ao feito que se xulga.