A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, atribuíu o rexeitamento da Xunta á segregación de actividades de Ferroatlántica á mobilización social e política en contra de poder vender as centrais hidroeléctricas que explota esta empresa na Costa da Morte.

Ana Ponton na marcha de traballadores de Ferroatlántica | Fonte: Europa Press

Nun comunicado, a líder nacionalista tacha de "ilegal" a pretensión de vender as centrais dos ríos Xallas e Grande que tiña Juan Miguel Villar Mir, "un empresario investigado nun caso de presunto financiamento ilegal do PP", resalta.

Por conseguinte, felicita "a todas as persoas que loitaron en defensa do emprego e do futuro" da comarca da Costa da Morte e as que "plantaron cara á chantaxe que pretendía Villar Mir". "Estou convencida de que sen esa unidade en defensa do país, do emprego, da dignidade da Costa da Morte e de Galicia, o resultado sería radicalmente oposto", proclama.

En calquera caso, a dirixente nacionalista sinala que agarda a coñecer o texto íntegro do informe, porque espera que sexa "contundente e peche calquera porta sobre a venda das concesións das centrais". Por iso, demanda a remisión "inmediata" do texto ao Parlamento galego.