Tejerina anuncia catro investimentos en Galicia por 125 millóns de euros para obras de saneamento

A ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunciou este mércores que o seu departamento investirá nos próximos anos en Galicia 125 millóns de euros, en catro obras de saneamento nas provincias da Coruña e Ourense, entre elas a nova Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Compostela.

Isabel García Tejerina e Alberto Núñez Feijóo. | Fonte: Europa Press

Así o sinalou tras visitar as instalacións da nova EDAR de Ourense, unha obra cun investimento de 59,3 millóns de euros, que permite tratar un caudal medio de 72.000 metros cúbicos ao día e con capacidade para atender a carga contaminante que xeraría unha cidade de 350.000 habitantes.

García Tejerina visitou as instalacións acompañada polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; polo delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva; polo alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad; pola conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato e polo presidente da Deputación de Ourense, José Manuel Baltar, entre outros.

A ministra e Feijóo coincidiron en resaltar que a nova obra permitirá "triplicar a capacidade da actual" depuradora, o que suporía poder atender as necesidades dunha poblacion tres veces maior que a da capital ourensá.

Para García Tejerina as instalacións, situadas á marxe do río Miño na localidade de Reza, suporán "unha obra fundamental para Ourense e para o seu río", xa que permitirán eliminar sustancias contaminantes como nutrientes, fósforo e nitróxeno que a anterior instalación non depuraba.

Dese modo, "a auga que se volva a verter no río Miño farao en condicións adecuadas, o que contribuirá ao mantemento e conservación do propio río e dos seus ecosistemas asociados", dixo a ministra.

CINCO OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O FUTURO

Na súa intervención, a responsable de Medio Ambiente adiantou que o Goberno de España "comezou os trámites administrativos" para executar nos próximos anos catro novas actuacións de saneamento integral en Galicia, dentro do Plan de Medidas para o Crecemento, a Competitividade e a Eficiencia (coñecido como Plan Crece).

As obras, que suporán un investimento de 125 millóns de euros, permitirán acometer a nova EDAR de Santiago de Compostela e os colectores na conca alta e baixa do río Sarela, tamén vinculados ao saneamento de Santiago.

Ademais, en Ourense iniciaríase a segunda fase da mellora da EDAR de San Cibrao das Viñas, que ofrece servizo ao polígono industrial de Ourense e ao Parque Tecnolóxico de Galicia.

A ministra engadiu unha quinta actuación que non estará incluída no Plan CRECE: a mellora da EDAR de Verín (Ourense) e dos colectores do barrio de San Roque, en Ourense.

FEIJÓO: "OURENSE, COMPROMETIDA CO MEDIO AMBIENTE"

O presidente da Xunta, na súa intervención, sinalou que coa posta en marcha da súa nova EDAR "Ourense está a converterse nunha das cidades máis comprometidas co medio ambiente na Unión Europea".

Así, Feijóo enmarcou a nova estación depuradora de Ourense dentro da aposta do seu Goberno por mellorar o saneamento e abastecemento en todo o territorio galego.

Nesta liña referiu que desde o ano 2009 na provincia de Ourense levouse a cabo unha actuación de saneamento cada dúas semanas. No ámbito autonómico sinalou que, neste período e "coincidindo cos anos máis duros da crise", realizáronse unha media de sete obras de saneamento e abastecemento.

Na súa intervención, ademais, o presidente galego referiu a posta en marcha dun proxecto "con fondos e neuronas galegas" para pór en valor os lodos procedentes das depuradoras urbanas e usalos para "abonar e mellorar" a agricultura da comunidade autónoma.

Nesta liña, Núñez Feijóo explicou que este proxecto, no que colaboran Viaqua, a Universidade de Santiago e o Centro Tecnolóxico da auga, acaba de pasar a primeira fase para optar aos fondos europeos do programa Interreg-Sudoe.

"VANGARDA"

Para o alcalde de Ourense a nova EDAR situará á cidade "na vangarda europea en materia de depuración", ao contar con equipos de desinfección "que son únicos en Europa para devolver a auga ao río en óptimas calidades".

Tamén resaltou a súa "perfecta integración" na contorna do río Miño e que, a diferenza de óbraa predecesora, permite "eliminar ruídos e emisións de cheiros ao medio ambiente".