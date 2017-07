Estabilizado o incendio forestal que afecta a máis de 20 hectáreas na Mezquita (Ourense)

O incendio forestal declarado este mércores na parroquia de Pereiro no municipio ourensán da Mezquita está estabilizado e, segundo as primeiras estimacións, afecta a máis de 20 hectáreas.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, as lapas comezaron sobre as 15,00 horas na parroquia de Pereiro e o incendio quedou estabilizado ás 17,04 horas.

Nos labores de control participan tres axentes forestais, seis brigadas, catro motobombas e dous helicópteros.