Cope segue a recortar distancia coa Ser en Galicia

A última onda do Estudio General de Medios (EGM) confirma que a Cadena Cope reduce diferencias coa Cadena Ser na carreira polo liderado do mercado radiofónico galego, aínda que continúa considerábel distancia.

Evolución do consumo de diferentes medios | Fonte: avante comunicación

Así, comparando esta onda, a segunda de 2017, coa equivalente de 2015; a Ser pasa de 506.000 a 478.000 oíntes, -5,6% nestes dous anos. No mesmo período, a cadea da Conferencia Episcopal pasa de 261.000 a 316.000 oíntes, unha subida do 21%.

Comparando números absolutos do último ano, a Ser perde 28.000 seguidores galegos mentres a COPE gaña 23.000. Con todo, os 506.000 oíntes do país aínda da cadea do Grupo Prisa parecen inalcanzables a curto prazo para a radio dos bispos.

Evolución da audiencia no EGM das emisoras de radio en Galicia no último ano | Fonte: avante comunciación

En terceira posición está a radio pública, que sae mal parada en comparación coa TVG, unha das televisións líderes no país. Así a Radio Galega nos últimos dous anos pasa de 302.000 a 261.000 oíntes, un 14% menos.

Os datos da outra emisora pública, a Radio Galega Música, son paupérrimos. Sen apenas programación propia e cunha selección musical pachangueira, anda estancada en redor dos 33.000 oíntes, no furgón de cola das radios musicais malia a súa potente sinal.

Onda Cero e Radio Voz presentan ganancias fronte o EGM de comezos de ano, pero comparando as súas cifras cos estudos equivalentes de 2015, vese que están estancadas, pasando a primeira de 231.000 a 228.000 e a cadea de La Voz de 114.000 a 116.000.

Entre as radios xeralistas, chama a atención a lenta implantación de Es Radio no país. En 2013 a Xunta de Nuñez Feijóo outorgoulle catro licencias no país, pero máis catro anos despois a cadea ultraconservadora do grupo Libertad Digital ten apenas 33.000 oíntes, practicamente a mesma cifra que hai dous anos e menos que, por exemplo, a emisora de música clásica de RNE.

O 62% dos galegos din escoitar a radio, moitos máis que os que len prensa (40%); pero xa menos dos que se informan pola Internet (65%).

Feijóo nun acto de Radio Galicia Cadena Ser