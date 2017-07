O Festival O Marisquiño, que este ano celebra a súa 17 edición, erixirá a Vigo do 11 ao 13 de agosto en "a gran capital dos deportes urbanos de toda Europa", onde se espera que o número de asistentes supere aos 160.000 rexistrados o pasado ano.

Presentación de Ou Marisquiño en Vigo. | Fonte: Europa Press

O alcalde de Vigo, Abel Caballero; a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva; e o portavoz da organización do festival, Carlos Domínguez, 'Piti', participaron este mércores na presentación oficial do evento, no que "cada ano supera o anterior".

"Hai anos este evento viámolo con curiosidade, pero despois entendemos que é unha cultura profunda e moi arraigada en toda a sociedade; emerxeu como un gran deporte, que vai ser olímpico", destacou Caballero, en referencia ao nomeamento do skateboarding como disciplina olímpica para Tokio 2020 e a selección do Marisquiño como proba nacional puntuable.

Carmela Silva, pola súa banda, puxo en valor que este festival xera "un gran retorno para Vigo, a área e a provincia". "Cada ano vén máis xente e ten máis retorno económico", destacou, antes de mostrarse convencida de que a edición deste ano vai "superar as 160.000 persoas".

'Piti' coincidiu en que "todo parece indicar que --haberá-- moita máis afluencia; todos os indicativos dan a entender que --se van-- a superar os 160.000 visitantes" do ano pasado, a colación do que manifestou que nas probas de skate incrementáronse os participantes internacionais en máis dun 50 por cento.

Finalmente, explicou que este ano empezaron dous días antes a montaxe das instalacións do Marisquiño porque tras adquirir o nivel 'Gold' na modalidade Dirt Jump, pásase "de saltos cunhas recepcións de tres metros, a catro metros e medio". "O resultado será espectacular", concluíu.