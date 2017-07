As primarias para elixir ao novo líder do PSdeG serán o 8 de outubro e o congreso, a finais de mes

A xornada de votación de primarias para elixir ao novo secretario xeral do PSdeG celebrarase o próximo 8 de outubro e o congreso da formación terá lugar durante os días 27, 28 e 29 do mesmo mes.

Así o recolle, segundo informou o PSdeG, o calendario aprobado este mércores pola comisión xestora que preside Pilar Cancela para a elección do novo líder do partido e a convocatoria do Congreso Nacional.

O proceso arrincará nada máis iniciarse o mes de setembro, co prazo de presentación de precandidaturas os días 4 e 5.

Polo momento, Gonzalo Caballero avanzou a súa vontade de participar na carreira por liderar o PSdeG; mentres que o portavoz do partido na Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, así como o deputado Juan Manuel Díaz Villoslada reflexionan "seriamente" dar o paso.

