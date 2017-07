En Marea celebrou este mércores "a vitoria da mobilización cidadá" tras a negativa da Xunta a Ferroatlántica para vender as centrais hidroeléctricas. Ademais, esixiu un plan industrial "que garanta a reinversión dos beneficios na Costa da Morte".

Ferroatlántica | Fonte: Europa Press

Respecto diso, o portavoz de En Marea, Luís Villares, valorou "a unidade contra a segregación" e dixo que "ten que ser un exemplo da Galicia que non se resigna, que non se cre as mentiras de Feijóo e que quere ter un futuro digno na súa terra sen ter que emigrar".

Pola súa banda, a deputada no Congreso Yolanda Díaz reivindicou que "as loitas dos traballadores obtiveron a súa recompensa e impediron que a empresa de Villar Mir volvese facer trampas co patrimonio de todos".

O deputado Francisco Casal advertiu de que "agora hai que garantir o futuro das factorías e desenvolver un plan industrial verdadeiramente forte, que se sosteña coa venda da enerxía por parte das centrais".

VILLARES

Pola súa banda, Villares destacou que a situación "desde o punto de vista xurídico foi clara desde o primeiro momento". "Era imposible segregar a produción hidroeléctrica das actividades de ferroaleación porque había un interese xeral en manter unha actividade unida a outra para manter os postos de traballo", subliñou.

Ademais, cuestionou a actitude da Xunta neste proceso por estar, ao seu xuízo, "xogando coa ambigüidade durante 10 meses presionada pola empresa do grupo Villar Mir, que quería cobrarse o favor do financiamento ilegal do Partido Popular e non puido facelo por unha única razón: a mobilización cidadá".

Resalta, por último, que o seu grupo foi "o primeiro" que lle trasladou ao Goberno galego a pregunta sobre o futuro das centrais, en nome dos traballadores.