Un neno resulta ferido nun accidente de tráfico en Vigo

Un neno resultou ferido este mércores nun accidente de tráfico en Vigo, con dous coches implicados, no Camiño do Paraixal de Arriba, na parroquia de Lavadores.

O 112 tivo coñecemento do sinistro sobre as 16,35 horas, a través dun aviso do 061, segundo informa o centro de atención ás emerxencias.

A partir de aí, indica que informou do ocorrido á Policía Local e aos Bombeiros de Vigo.