Acordoada unha zona do Polígono de Torneiros, no Porriño, por unha fuga de gas

Os Bombeiros do Porriño desprazáronse ata o polígono industrial de Torneiros debido a unha fuga de gas que obrigou a evacuar por precaución un supermercado e un edificio próximo.

Ademais, esta dotación e a Policía Local acordoaron a zona e cortouse a circulación de vehículos. Segundo informa o 112 Galicia, ninguén resultou ferido.

Os feitos producíronse cando varios operarios que levaban a cabo unhas obras xunto ao supermercado de Torneiros romperon unha tubaxe de gas. Foi un obreiro quen deu a voz de alarma ao 112 ao fío das 17,30 horas.

Tras recibir o aviso, o Centro de Atención ás Emerxencias puxo en coñecemento da situación aos Bombeiros do Porriño e de Vigo, á Policía Local e a Protección Civil. Ademais, informou do sucedido ao persoal da empresa subministradora do gas.

Finalmente, a fuga quedou cortada e o equipo de extinción levou a cabo medicións nas inmediacións, que deron negativas.