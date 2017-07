A Fegamp rexeita resolver os problemas de financiamento local con máis impostos e pide revisar a repartición de recursos

O presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, subliñou que os concellos galegos non son partidarios "de entrada" de que, para resolver os problemas do financiamento local, se fixen "máis impostos". Non en balde, defendeu que "o primeiro" debe ser revisar a repartición de recursos.

Alfredo García e Encarnación Rivas en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou nunha rolda de prensa en Santiago, nunha semana na que o comité de expertos presentou en Madrid as súas conclusións e propostas para o financiamento autonómico e local. Entre as súas formulacións e para reforzar o financiamento dos concellos, propoñen crear un imposto turístico.

Sobre esta taxa foi preguntado, precisamente, o tamén alcalde do Barco de Valdeorras (Ourense), quen asegurou non coñecer en detalle a proposta, pero defendeu que, antes de expor novos tributos, sería convinte "sentar e ver, cos impostos que xa existen, se a caixa do Estado repártese con criterios homoxéneos e xustos".

"En Galicia pensamos que non", aseverou o dirixente socialista.

"EMPEZAR POLO PRINCIPIO"

Por tanto, avogou por "empezar polo principio", en relación a "repartir os recursos que ten o Estado de forma xusta entre todos os entes políticos do país: comunidades, por unha banda, e municipios, por outra".

"Unha vez que iso estea feito, haberá que ver se chega ou non. Se non chega, cada administración terá que exercer as súas competencias para chegar onde queira. Pero dá a impresión que sempre empezamos a casa polo tellado: 'se non lle chega o diñeiro, cobre máis aos seus veciños'", reflexionou.

E é que, segundo Alfredo García, "non se trata diso". "Se hai que cobrar, hai que estudalo, pero o que defendemos desde Galicia é que os recursos están mal repartidos e que nós saímos mal parados", insistiu, antes de apelar a que "se arranxe isto primeiro".