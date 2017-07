A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, destacou que o calendario aprobado para as primarias nas que se elixirá o novo líder do partido --cunha dirección provisional desde que dimitiu José Ramón Gómez Besteiro, tras ser investigado xudicialmente-- permitirá pechar "todo" o proceso orgánico antes de que finalice 2017.

En declaracións a Europa Press, explicou a importancia de que este calendario se axuste a uns prazos que "non exceden outubro", co obxectivo de que "quedasen despois novembro e decembro para poder pechar o resto de procesos orgánicos pendentes, como é o caso dos provinciais e dos locais".

"Tendo a votación o 8 de outubro e o congreso o fin de semana de 27, 28 e 29 de outubro, contamos cuns prazos o suficientemente amplos para poder acabar este ano 2017 con todo o proceso orgánico e, dalgún xeito, poder empezar 2018 cun proxecto político, para poder desenvolvelo e traballar coa meta das eleccións municipais de 2019", explicou.

Nun escenario no que Gonzalo Caballero xa deu un paso adiante e todo indica que se poderían sumar á carreira o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, e o deputado Juan Manuel Díaz Villoslada, xa que ambos o meditan "seriamente", Cancela sinalou que ao activarse o proceso verase quen formaliza o paso.

"Hai un prazo de presentación de precandidaturas (o 4 e 5 de setembro), non sabemos se se vai a presentar algún compañeiro máis", incidiu Cancela, quen na pasada xornada subliñou a "neutralidade" da xestora ante o proceso.

Este mércores rexeitou "cualificar se cuantos máis ou menos (candidatos) mellor". "Simplemente digo que isto é un proceso democrático e que, afortunadamente, quen reúna vos requisitos marcados (respaldo do 10 por cento da militancia), poderá concorrer", subliñou.

VALORACIÓN DOS CANDIDATOS

En canto aos dirixentes que xa manifestaron a súa intención de presentarse ou avanzaron que o meditan --Leiceaga e Villoslada remitiron á activación do proceso para calquera anuncio formal--, analizan o novo calendario e, consultados ou tres por Europa Press, optaron por pospor a súa valoración polo menos ata a próxima xornada.

De feito, Villoslada, o último en anunciar que se plantexa dar un paso adiante e optar a liderar ou PSdeG, convocou este xoves declaracións en Santiago.