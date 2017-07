Membros da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) mantiveron este mércores unha reunión con representantes das Confederacións Hidrográficas do Douro, Cantábrico e Miño-Sil, xunto con representantes da Xunta, co fin de tentar buscar "solucións" ao "bloqueo" de plans urbanísticos galegos por mor de varias sentenzas do Tribunal Supremo ligadas aos recursos hídricos.

Alfredo García e Encarnación Rivas en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

E é que, a problemática, segundo trasladou o presidente da Fegamp, Alfredo García, concrétase nos fallos do Tribunal Supremo que tomba plans xerais de ordenación municipal (PXOM) galegos --Monterrei e Verín-- dada a necesidade de achegar mapa de todas as redes de abastecemento municipais e ao considerar que non garanten os recursos hídricos para alcanzar a aprobación definitiva.

O tamén alcalde do Barco de Valdeorras (Ourense) incidiu na "imposibilidade" de levar a cabo este trámite por parte dos concellos, debido á "gran cantidade de redes existentes e sumado á multitude de redes de carácter privado que hai en Galicia".

Así, aludiu á especificidade do chan de núcleo rural en Galicia que, "afortunadamente, despois de moito tempo xa contempla a lexislación". "Pero na maior parte destes núcleos, as captacións de auga e as redes de abastecemento son privadas, pertencen aos veciños e, por tanto, nos plans de urbanismo, non teñen, en moitísimos casos, nin sequera concesión administrativa", apuntou.

Esta situación leva ao Supremo a concluír que non se demostra a suficiencia hídrica e, en consecuencia, á paralización de plans, un problema "grave" que, en palabras de Alfredo García, urxe liquidar.

Neste escenario, reivindicou o cambio da lei de augas de 2005 co fin de que se recoñeza a especificidade do chan de núcleo rural na comunidade posibilitando que os informes de conca sexan favorables e non condicionados.

ENTREVISTA COA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE

Así, a sede da Fegamp albergou un encontro no que participaron Alfredo García; a directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas; e membros de Augas de Galicia e as Confederacións Hidrográficas do Douro, Cantábrico e Miño-Sil.

Todos os participantes coincidiron en emprender plans de forma conxunta para tentar articular solucións e o presidente da Fegamp incidiu na importancia de que cambie a lei de augas de 2005.

"Tamén pediremos unha entrevista coa ministra de Medio Ambiente (Isabel García Tejerina) para tentar que cambie a lei de augas de 2005 e que, dalgún modo, permita que a curto e medio prazo póidanse seguir aprobando plans de urbanismo sen necesidade de que eses núcleos rurais, pequenos en moitos casos, teñan que cumprir uns requisitos que non son necesarios porque auga teñen bastante", aseverou.

Pola súa banda, Rivas agradeceu a convocatoria á Fegamp e trasladou o "apoio e colaboración leal" da Xunta cos concellos para lograr que "todos os concellos poidan contar cun plan de calidade nun prazo razoable".

APOIO "TÉCNICO, LEGAL E POLÍTICO"

Respecto diso, reiterou que a Consellería de Medio Ambiente "pon todos os seus efectivos, todo o seu apoio técnico, legal e político" para axudar aos municipios e poder seguir coa aprobación de plans e garantir unha "mellor calidade de vida" dos veciños.

Alfredo García finalizou cun recoñecemento expreso "ao interese" da conselleira do ramo, Beatriz Mato, que pretendía acudir á reunión, pero finalmente non lle foi posible por cuestións de axenda.