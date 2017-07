As mesas provinciais do transporte avanzan de maneira desigual e este xoves volverá reunirse a autonómica

As mesas provinciais do transporte, nas que se integran patronais e sindicatos, avanzaron este mércores de maneira desigual na negociación para renovar os convenios.

Neste escenario volverá reunirse este xoves, ás 11,00 horas, na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, a mesa de carácter autonómico, para analizar a situación e que as organizacións sindicais decidan se segue suspendida a folga de autobuses.

O paro afectou os servizos a finais de xuño e principios de xullo e resolveuse cun acordo marco para que, polo menos, todas as provincias asinen un incremento salarial do 2%.

Segundo explicaron fontes sindicais consultadas por Europa Press, na Coruña a negociación esta xornada saldouse "sen avances significativos", aínda que si houbo unha primeira toma de contacto do mediador. Nesta provincia, as compañías ofrecen un aumento dos soldos do 2,2%, pero "non pasan de aí".

En Ourense, pola súa banda, "queda moito por camiñar", e é que nesta provincia é na que se concentran máis liñas das que as empresas identifican como deficitarias. "Aquí nin sequera dan o 2%", critican as fontes consultadas.

Mentres, en Lugo asinouse un acordo conforme os representantes empresariais "recoñecen o 2%", pero decidiron non volver sentar ata setembro, tendo en conta que as patronais consideran que non lles é posible seguir negociando nas actuais circunstancias. En Pontevedra, igualmente, a negociación segue estancada nese repunte das nóminas do 2%.

E é que o contexto é o dunha reordenación do transporte de viaxeiros por estrada impulsada pola Xunta e que leste mesmo xoves deu un paso relevante, ao adxudicarse 27 concesións da primeira fase do plan que Infraestruturas conta con que estea en marcha desde o 8 de agosto, cando se farán efectivas as renuncias a máis de 570 liñas.