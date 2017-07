Ferida unha muller con queimaduras ao incendiarse a súa caravana nun cámping de Vigo

Unha muller resultou ferida con queimaduras de diversa consideración tras incendiarse a súa caravana nun cámping de Vigo na mañá deste xoves.

Segundo informou o 112 Galicia, o lume foi sufocado pola propietaria do vehículo e outras persoas que estaban nas instalacións no momento no que se iniciou o incendio.

Foi unha persoa particular a que chamou ao 112 Galicia ás 6,30 horas deste xoves para explicar a situación e indicou que o lume estaba extinguido, aínda que a caravana continuaba botando fume.

Por parte da central de emerxencias do 112 informouse os Bombeiros de Vigo, a Protección Civil e á Policía Local. Pola súa banda, o persoal do 061 encargouse de trasladar á muller ao Hospital Povisa de Vigo.