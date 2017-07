(AMP) Evacuado un home con queimaduras ao incendiarse unha caravana nun cámping de Vigo

Un home duns 36 anos de idade foi evacuado na mañá deste xoves tras resultar ferido con queimaduras de diversa consideración despois de incendiarse unha caravana nun cámping de Vigo.

Segundo informou o 112 Galicia, o lume foi sufocado pola persoa propietaria do vehículo e outras que estaban nas instalacións no momento no que se iniciou o incendio.

Foi unha persoa particular a que chamou ao 112 Galicia ás 6,30 horas deste xoves para explicar a situación e indicou que o lume estaba extinguido, aínda que a caravana continuaba botando fume.

Por parte da central de emerxencias do CAE 112 Galicia informouse os feitos aos Bombeiros de Vigo, a Protección Civil e á Policía Local.

Mentres, o 061 desprazou ao lugar unha ambulancia asistencial que levou ao home ferido, A.G.R.Z., de 36 anos de idade, ao Hospital Povisa de Vigo, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.