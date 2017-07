Permanece hospitalizado o mozo ferido ao precipitarse desde un terceiro piso cando se escapaba de casa en Santiago

O mozo de 22 anos de idade ferido ao precipitarse desde un terceiro piso dunha vivenda na noite do martes en Santiago de Compostela cando trataba de escapar de casa ao estar castigado permanece hospitalizado.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes próximas á investigación, o mozo atópase ingresado no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), onde foi operado.

Sobre as 22,00 horas do martes un particular avisou ao servizo de emerxencias 112 Galicia da caída dun home desde un terceiro piso en Santiago de Compostela.

Os feitos ocorreron na rúa Estocolmo, no barrio de Fontiñas. Segundo o relato do alertante, o mozo precipitado atopábase consciente. O CAE 112 Galicia puxo os feitos en coñecemento do persoal do 061 e da Policía Nacional.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia medicalizada que trasladou ao home J.A.G.R., de 22 anos de idade, ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

Fontes policiais confirmaron que o mozo se caeu debido a un accidente cando trataba de fuxir da vivenda despois de ser castigado polos seus pais sen saír.