A firma de hipotecas sobre vivendas en Galicia cae case un 4% en maio, fronte á alza nacional

Mentres que no conxunto do Estado o número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade incrementouse en maio un 9,2% respecto ao mesmo mes de 2016, en Galicia caeu un 3,8 por cento, segundo informou este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Así, fronte ao avance interanual rexistrado no conxunto nacional, que contrasta co descenso do 11,4% que rexistrara este indicador en abril, Galicia foi en maio a cuarta comunidade onde máis caeu a firma de hipotecas sobre vivendas.

En concreto, a constitución de hipotecas sobre vivendas baixou en maio en Navarra (-21,5%), na Rioxa (-5,4%), en Murcia (4%) e en Galicia. Tamén se rexistraron descensos en Baleares (-3,2%) e en Castela e León (-1%).

O número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 981 en Galicia o pasado mes de maio e elevouse a 29.012 no conxunto do Estado.

En taxa mensual (maio sobre abril), as hipotecas sobre vivendas aumentaron un 29,1% en Galicia, mentres que se dispararon un 37,1% no ámbito estatal. En xeral, todas as comunidades presentan taxas de variación mensuais positivas no número de hipotecas sobre vivendas.

CAPITAL PRESTADO

En canto ao capital prestado, na Comunidade galega elevouse a 92,3 millóns, o que supón un incremento anual do 8,4% e en taxa mensual, respecto de abril, do 36,5%.

No conxunto do Estado, o importe medio das hipotecas sobre vivendas creceu un 7,6% respecto de maio de 2016, ata os 113.645 euros, mentres que o capital prestado subiu un 17,5% en taxa interanual, ata situarse en case 3.297 millóns de euros.

O tipo de interese medio para os préstamos hipotecarios sobre vivendas alcanzou o pasado mes de maio o 2,90%, fronte 3,16% de maio de 2016, cun prazo medio de 23 anos. O 61,3% das hipotecas sobre vivendas constituíuse a tipo variable, en contraste co 38,7% que se asinou a tipo fixo.

ANDALUCÍA E MADRID, Á CABEZA

Por comunidades autónomas, as que rexistraron o pasado mes de maio un maior número de hipotecas constituídas sobre vivendas foron Andalucía (5.499), Comunidade de Madrid (5.107) e Cataluña (4.812).

No quinto mes do ano, a constitución de hipotecas sobre vivendas aumentou en dez comunidades respecto ao mesmo mes de 2016 e baixou en seis, mentres que en Cantabria mantivéronse sen variación. As comunidades que presentaron os maiores incrementos foron Estremadura (+19,4%), Aragón (+18,5%) e Canarias (+18,3%) e as que lideraron os descensos foron Navarra (-21,5%), A Rioxa (-5,4%) e Galicia (-3,8%).

Pola súa banda, as comunidades nas que se prestou máis capital para a constitución de hipotecas sobre vivendas foron Madrid (770,6 millóns), Cataluña (682,6 millóns) e Andalucía (516,4 millóns).

AUMENTAN As HIPOTECAS TOTAIS

De acordo cos datos do organismo estatístico, durante o quinto mes do ano constituíronse 40.194 hipotecas sobre leiras rústicas e urbanas (dentro destas últimas inclúense as vivendas), cifra que supón un aumento do 7,1% respecto de maio de 2016.

O capital dos créditos hipotecarios concedidos repuntó un 25,2% respecto ao mesmo mes do ano anterior, ata os 5.999 millóns de euros, en tanto que o importe medio das hipotecas constituídas sobre o total de leiras ascendeu a 149.267 euros, un 16,9% máis.

O tipo de interese medio para o total de leiras situouse no 2,76%, cun prazo medio de 21 anos. Para as hipotecas a tipo variable, que representan o 64% do total, o tipo de interese medio foi do 2,68%, mentres que se situou no 2,92% para as de tipo fixo.

CAMBIOS NAS CONDICIÓNS

En canto ás hipotecas con cambios rexistrais, en maio sumaron 8.112, un 45% menos que no mesmo mes de 2016. En vivendas, o número de hipotecas que modifican as súas condicións diminuíu un 43,6%.

Atendendo á clase de cambios nas condicións, en maio producíronse 6.510 novaciones (ou modificacións producidas coa mesma finalidade financeira), cun descenso interanual do 45,8%.

O número de operacións que cambiaron de entidade (subrogacións ao acredor) baixou un 32,5%, mentres que o número de hipotecas nas que cambiou o titular do ben hipotecado (subrogacións ao debedor) descendeu un 63,3%.

Das 8.112 hipotecas que cambiaron as súas condicións en maio, o 48,9% debéronse a modificacións nos tipos de interese. Despois do cambio de condicións, a porcentaxe de hipotecas a interese fixo aumentou do 6,3% ao 12,9% e o de hipotecas a interese variable caeu do 93,2% ao 86,4%.

O euribor é o tipo ao que se referencian a maioría das hipotecas a tipo variable. Tras a modificación de condicións, o interese medio dos préstamos nas hipotecas a tipo fixo reduciuse 1,2 puntos e o de hipotecas a tipo variable, 1,3 puntos.