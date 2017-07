Cans de procura e numerosos veciños súmanse á procura do octoxenario desaparecido en Curtis (A Coruña)

Cans de procura da Garda Civil e numerosos veciños sumáronse á procura dun home de 89 anos, que padece alzheimer e necesita medicación, desaparecido desde a tarde do mércores en Curtis (A Coruña).

Segundo informaron a Europa Press fontes do Instituto Armado, no operativo participan varias patrullas, cans de procura da Benemérita,o GES de Curtis, drons da Unidade Operativa de Drons da Axencia Galega de Emerxencias (Axega) e numerosos veciños.

O home Ramón Barral Vázquez, de 89 anos, veciño da parroquia de Fisteus, leva desaparecido desde a tarde do mércores. Minutos antes das 17,00 horas, o seu fillo contactou co 112 Galicia para dar a voz de alarma.

De feito, fontes do operativo concretaron a Europa Press que o octoxenario reside na Coruña e acudira a Curtis a pasar uns días coa súa familia. A última vez que se lle viu foi a uns 100 metros da súa casa, sobre as 16,20 horas do mércores.

Ao longo da tarde do mércores desenvolveuse un primeiro operativo no que participaron diversos efectivos de emerxencias, así como un helicóptero da Garda Civil.