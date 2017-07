(AV) Abanca gana 229 millóns de euros no primeiro semestre de 2017, un 23,1% máis

Abanca obtivo 229,1 millóns de euros de beneficio neto no primeiro semestre deste ano, o que representa un 23,1% máis que no mesmo período de 2016, debido aos "fortes" incrementos dos ingresos recorrentes, a entrada de novos clientes e á aceleración na venda de produtos de valor engadido.

Ademais, neste período, Abanca aumentou a súa carteira crediticia nun 6%, reforzando a súa orientación a pemes e autónomos; captou un 6,8% de nóminas e pensións domiciliadas máis; mantivo a súa cobertura de activos problemáticos no 55,0%; e reduciu a súa taxa de morosidade ata o 5,6%, o que lle sitúa dous puntos por baixo da media do sector.

Abanca tamén rexistrou no primeiro semestre deste ano unha rendibilidade do 11,4% e "unha folgada posición de solvencia", con 1.845 millóns de euros sobre o nivel de capital esixido polo Banco Central Europeo, o que equivale a unha folgura do 6,96%. Todo iso, destacou, "sitúa favorablemente á entidade para afrontar os retos da contorna".

