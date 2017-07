O economista Santiago Lago, o experto proposto por Galicia para a comisión que articulou a nivel estatal unha proposta que senta as bases do novo modelo de financiamento autonómico, asegura que o informe presentado, cuxo contido se deu a coñecer nos últimos días, supón "máis oportunidades que riscos" para a comunidade no marco dunha negociación na que toca á Xunta "facer números".

Nunha rolda de prensa en Santiago, preguntado acerca de que cifra debería pelexar a Xunta no marco da negociación política, incidiu en que non é o seu papel concretar contías. En todo caso e, aínda que non é un instrumento do sistema "en sentido estrito", manifestou a súa convicción de que "onde hai máis espazo de ganancia é na reforma" do Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

A través desta vía explicou que Galicia recibe uns 40 millóns cando chegou a recibir ata 200. Ao seu xuízo, habería que pelexar por retomar, como mínimo esa cifra. "E nós temos algúns documentos nos que xustificamos alcanzar uns 300 millóns de euros anuais", remarcou.

Lago situou a "nivelación plena de todos os servizos" descentralizados, unha opción que inclúe o informe de expertos, como outra das vías fundamentais para a comunidade na negociación. E é que en 2009 incluíuse a noción da nivelación parcial (en liña co establecido no Estatut catalán), é dicir, reservando a "nivelación plena" só aos servizos públicos esenciais (sanidade, educación e servizos sociais).

"A Galicia o que lle interesa é que haxa máis recursos sobre a mesa porque hai un problema de insuficiencia xeneralizada; cantos máis recursos adicionais, a posibilitade de aumentar o teu financiamento, pero sobre todo interésalle enormemente que se avance cara á nivelación plena de todos os servizos. E se isto non se consegue a través do Fondo Básico de Nivelación, que se faga a través do fondo de nivelación vertical", aseverou.

En contra, situou como un dos principais "riscos" que se expoña a posibilidade de cambiar o sistema de medición da dispersión poboacional, xa que o actual (en función das entidades poboacionais), beneficia a Galicia.

"AXUSTES E REFORMAS", PERO NON "RUPTURAS"

Desde unha perspectiva xeral, Lago repasou algún das formulacións que introduce o informe e que xa se deron a coñecer nos últimos días. Por exemplo, a opción de que se poida decidir subir os tipos do IVE de forma "colexiada" ou que as comunidades teñan "máis capacidade" para establecer copagos en ámbitos como o sanitario. Tamén se apela a unha maior solidariedade de País Vasco e Navarra.

En todo caso, Lago, que non emitiu ningún voto particular ao informe global, incidiu en que este pon de relevo a necesidade de realizar "axustes e reformas" ao sistema, pero non de "romper" co mesmo. Ao seu xuízo, hai "deficiencias" no modelo de financiamento que sostén o Estado autonómico e que hai que puír, pero sen "rupturas".

No plano do financiamento local, mostrouse "claramente favorable" a que os concellos poidan, con carácter "potestativo", ter a posibilidade de fixar unha taxa turística se o estiman oportuno.

