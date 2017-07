O paro en Galicia baixa en 15.700 persoas ao 16,11% no segundo trimestre, un 7,22% menos

O paro baixou en Galicia en 15.700 persoas no segundo trimestre do ano respecto ao anterior, un 7,22% menos, por baixo da media de España (-8,01%), e sitúase nos 201.500 desempregados, nun 16,11%, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Traballando, traballador, autónomo, paro, emprego, epa, limpeza, distribución | Fonte: Europa Press

En concreto, Galicia ocupa o décimo lugar entre as comunidades en descenso do desemprego intertrimestral en termos relativos, así como o sexto en termos absolutos. A taxa de paro en homes sitúase no 15,33%, 99.600, mentres que en mulleres é do 16,96%, cun total de 101.900.

Respecto ao mesmo trimestre de 2016, o desemprego baixa en Galicia en 21.500 persoas, o que supón un descenso un 9,63%, tamén por baixo da media estatal, que se sitúa no 14,44%

A nivel nacional, o paro baixou en 340.700 persoas no segundo trimestre do ano respecto ao trimestre anterior, un 8% menos, rexistrando o seu maior descenso trimestral da serie histórica, iniciada en 1964. Tras este recorte do desemprego, o número total de parados alcanzou a cifra de 3.914.300 persoas, co que se baixa da cota dos 4 millóns de desempregados por primeira vez desde o cuarto trimestre de 2008.

AUMENTO DA OCUPACIÓN

Pola súa banda, o número de ocupados en Galicia no segundo trimestre incrementouse en 15.300 persoas respecto do tres primeiros meses do ano, un 1,48% máis, ata 1.048.900.

Neste caso, é o duodécimo maior aumento entre comunidades, pero por baixo da media española do 2,03%. A taxa de actividade, pola súa banda, aumenta ata o 53,34%.

Respecto dun ano antes, hai 14.900 ocupados máis (1,44%), taxa inferior á media do 2,8% a nivel estatal. Neste caso, o número de homes ocupados sitúase nos 550.000 e as mulleres en 498.900, un 49,15% de taxa de actividade feminina fronte ao 57,91% da masculina.

No segundo trimestre deste ano creáronse 375.000 empregos (+2%), por encima dos 271.400 postos de traballo creados no segundo trimestre de 2016, pero por baixo dos segundos trimestres de 2014 e 2015, cando se xeraron máis de 400.000 empregos. A peche de xuño, a taxa de emprego situouse no 48,7%, case 1,2 puntos máis que un ano antes.

BAIXA A OCUPACIÓN EN AGRICULTURA

No relativo aos sectores de actividade económica, o sector da agricultura rexistrou un descenso de 3.300 ocupados, ata os 73.000, con respecto ao trimestre anterior.

Pola súa banda, o sector servizos incrementou en 10.500 persoas a súa ocupación, ata os 736.900, mentres que a industria creceu en 6.400 persoas, ata as 171.100. A construción rexistrou un incremento na ocupación de 1.700 persoas en Galicia, ata as 67.900.

Respecto ao mesmo trimestre do ano 2016, a ocupación na agricultura aumentou en 5.000 persoas, a industria en 13.500 e o sector servizos en 700. Pola súa banda, a construción experimentou un descenso de 4.000 ocupados.

DESCENDE LIXEIRAMENTE O PARO XUVENIL

A taxa de paro xuvenil diminúe lixeiramente durante o trimestre algo menos de medio punto e sitúase nos 35,04% puntos. En comparación co segundo trimestre de 2016 baixa máis de 8 puntos.

A estatística recolle así mesmo datos relativos á poboación de entre 16 e 29 anos, que presenta unha taxa de actividade do 51,6% en Galicia, unha taxa de ocupación do 38% e unha taxa de paro do 26,3%.

Dos 322.500 mozos de entre 16 e 29 anos de Galicia, 166.500 están activos. Así mesmo, 122.700 están ocupados e 43.800 están parados --15.500 deles en busca do primeiro emprego--.

Por outra banda, dos 122.000 ocupados de entre 16 e 29 anos que hai en Galicia no segundo trimestre do ano, 99.100 son asalariados do sector privado, 11.500 asalariados do sector público e 9.900 empresarios e autónomos, mentres que 2.100 están noutras situacións. Dos 110.700 asalariados desta franxa de idade, a maior parte --71.400-- teñen contrato temporal, mentres que 39.300 son indefinidos.

No segundo trimestre de 2017 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.343.900 persoas (3.400 menos que o trimestre anterior), das cales 1.250.300 clasifícanse como activas, de forma que a taxa de actividade é do 53,34%. Con respecto ao trimestre anterior, diminúe en 400 persoas e a taxa de actividade un 0,03%.

Se se fai a comparativa co segundo trimestre de 2016, o número de activos diminúe en 6.600 persoas e a taxa de actividade cae un 0,52%.

CRECEN MÁIS OS CONTRATOS TEMPORAIS QUE Os INDEFINIDOS

En Galicia había 821.300 asalariados no segundo trimestre de 2017, 598.000 con contrato indefinido e os 223.300 restantes con contrato temporal.

Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 3.600 asalariados máis con contrato indefinido. O número de asalariados suxeitos a un contrato temporal aumenta en 16.600 persoas.

Na variación interanual, os asalariados con contrato indefinido caeron en 4.000 persoas e os asalariados con contrato temporal aumentaron en 14.400

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de asalariados con contrato temporal sobre o total de asalariados, aumenta dous puntos neste trimestre con respecto ao anterior, ata o 27,1%.

GRANDES CONCELLOS

Entre o sete grandes concellos, Santiago e Lugo son os que presentan as maiores taxas de ocupación (57,9% e 53,9%, respectivamente) no segundo trimestre de 2017.

Pola súa banda, Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (35,3%) e con maior taxa de paro (21,1%). A menor taxa de paro está en Lugo (12,4%) e Santiago (12,5%).