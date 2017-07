Os fogares con todos os seus membros en paro en Galicia caen en 5.400 no segundo trimestre

O número de fogares no que todos os seus membros activos están en paro en Galicia diminúe en 5.400 unidades (-7,3%) no segundo trimestre deste ano e sitúase en 68.500.

Así figura na Enquisa de Poboación Activa (EPA) feita pública este xoves, na que se recolle que hai un descenso de 7.200 fogares con todos os seus membros en paro respecto ao mesmo trimestre de 2016 (un 9,5% menos).

A nivel nacional, os fogares con todos os seus membros en paro baixaron en 117.100 no segundo trimestre, un 8,4% respecto ao trimestre anterior, ata situarse en 1.277.600, a súa cifra máis baixa desde o cuarto trimestre de 2009.

No último ano, os fogares con todos os seus membros en paro descenden en 216.200, cun retroceso en termos relativos do 14,4% respecto ao segundo trimestre do ano pasado.

Pola súa banda, os fogares con todos os seus integrantes ocupados aumentaron en 269.200 en relación ao trimestre anterior (+2,7%), ata un total de 10.101.200 fogares. Non se superaban os 10 millóns de fogares con todos os seus membros ocupados desde o cuarto trimestre de 2008. En termos interanuais, hai agora 439.000 fogares máis con todos os seus membros ocupados que hai un ano (+4,5%).