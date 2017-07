Villoslada anuncia a súa intención de competir por liderar o PSdeG

O deputado autonómico do PSdeG Juan Díaz Viloslada anunciou este xoves a súa intención de sumarse á carreira para liderar o PSdeG. Dá "o paso adiante" un día despois de que a xestora aprobase o calendario que sitúa as primarias para elixir ao secretario xeral dos socialistas galegos no domingo 8 de outubro.

O parlamentario socialista convocou aos medios para ratificar a súa decisión "despois de días de reflexión persoal, política e familiar". Villoslada súmase así á pugna co membro do Comité Federal do PSOE Gonzalo Caballero, mentres que o portavoz parlamentario do PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, prosegue co seu proceso de reflexión para determinar se finalmente tamén dá este paso.

