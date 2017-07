O portavoz socialista no Parlamento galego, Xoaquín Fernández Leiceaga, evitou pronunciarse sobre se se presentará ás primarias do PSdeG, que se celebrarán o próximo 8 de outubro, tras ser aprobado o calendario pola xestora presidida por Pilar Cancela.

"Iso verémolo nos próximos días", respondeu Leiceaga a preguntas dos medios este xoves no Pazo do Hórreo, logo de coñecerse que a xornada de votación de primarias para elixir ao novo secretario xeral do PSdeG celebrarase o próximo 8 de outubro e o congreso da formación terá lugar durante os días 27, 28 e 29 do mesmo mes.

O portavoz socialista na Cámara declinou confirmar se concorrerá ao proceso interno dos socialistas galegos, no cal dará a batalla o deputado autonómico Juan Díaz Villoslada, mentres que o militante vigués Gonzalo Caballero xa iniciou unha rolda de contactos para medir as súas forzas na pugna por facerse coa Secretaría Xeral do PSdeG.

DEPUTACIÓN PERMANENTE

Este xoves, Leiceaga tamén comentou os temas que se tratarán na Deputación Permanente do Parlamento galego que terá lugar este venres, na que os grupos da oposición pedirán a comparecencia do presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, para que informe sobre o estado das xestións para a transferencia da AP-9 a mans da Xunta.

"Non entendemos como a posición da Xunta e o seu presidente é tan compracente con Fomento", aseverou o socialista, que cre que Feijóo "renuncia a defender o acordo unánime" do Parlamento galego, que aprobou unha lei para solicitar a transferencia da autoestrada.

Deste xeito, reclamou que desde o Goberno autonómico se fagan "accións para que a mesa do Congreso coñeza" as "razóns" polas que o devandito acordo foi apoiado por todos os grupos no Hórreo e, así, se poida abordar "a tramitación deste proxecto de lei" en debate parlamentario, algo vetado por, ata o momento, o PP, entre outras formacións.

Así mesmo, os socialistas tamén levarán á reunión da Deputación Permanente unha solicitude á Xunta de Galicia para que impulse "unha política social máis profunda, máis intensa".