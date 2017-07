As vítimas do accidente do Alvia cren que o que diga ante o xuíz instrutor o perito designado pola Xunta, Juan Carlos Carballeira, non ten "validez", por non ser "un experto" en materia ferroviaria. Ademais, consideran que o cargo de Adif investigado na causa, Andrés Cortabitarte, "ten que dimitir".

Vítimas de Angrois protestan ante os xulgados de Santiago | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou un portavoz da plataforma de afectados, Arturo Domínguez, este xoves en declaracións aos xornalistas ás portas dos xulgados, onde comparecen tanto Carballeira como o perito que foi elixido por sorteo, César Mariñas, para ratificar ou no seu caso modificar as conclusións dos informes que entregaron en xaneiro sobre a análise de risco na liña Ourense-Santiago, onde morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas o 24 de xullo de 2013.

Domínguez opinou sobre Cortabitarte, que tamén comparece este xoves e que agora mesmo é subdirector de xestión loxística de aprovisionamento en Adif. "Ten que dimitir. Que lle faga dimitir o ministro de Fomento e o presidente de Adif", pediu, acompañado por varias vítimas que portaban de novo esta xornada carteis e unha pancarta reivindicativa, pola "verdade, xustiza e reparación".

"Non é de recibo que un cargo público de libre designación ocupe aínda un posto no Estado", criticou este portavoz da asociación, que lembrou que o entón director da seguridade na circulación de Adif "non mitigou o risco e non pode estar agora mesmo nun cargo público". "Esiximos o seu cesamento inmediato", engadiu.

Así, incidiu en que "se se cumpriu a normativa como di Europa este accidente non tería ocorrido". "E este home era o máximo responsable de seguridade de Adif", subliñou.

A continuación, afirmou que os afectados tamén esperan que este xoves, cando volve estar citado polo maxistrado, Cortabitarte "fale", posto que "as dúas veces anteriores nin sequera falou, cando a (ex)ministra --Ana Pastor-- prometeu toda a colaboración".

"A primeira oportunidade que tivo acolleuse ao seu silencio, que pode ser legal pero eticamente é intolerable", censurou.

PERITOS

En canto aos peritos, Arturo Domínguez sinalou que Carballeira, que esta xornada corrixiu as súas conclusións, está elixido pola Xunta e "non é un experto, co cal todo o que diga non ten validez". "Se está a rectificar é porque nin sabe do que fala", valorou.

En canto a César Mariñas, resaltou que o seu informe "demostrou que se se cumpriu a normativa o accidente non tería ocorrido", e confiou en que el si ratifique as súas conclusións.