O conselleiro de Economía e Industria de Galicia, Francisco Conde, defendeu a decisión adoptada o mércores sobre Ferroatlántica. "Foi aplicar a lei" e "dar unha resposta a unha solicitude exposta pola empresa que non se axusta a dereito", puntualizou.

Fábrica de Ferroatlántica en Cee

Así, Conde recalcou que a Xunta aposta por "salvagardar o interese público da concesión". Ademais, advertiu de que a Administración autonómica "non aceptará" ningunha proposta que non contrubuya a "manter a actividade industrial" na zona.

"A empresa debe cumprir esas condicións que se vinculan coa concesión", sostivo Conde, para engadir que a partir do cumprimento da lei, "a Xunta sempre" estará "aberta" a "calquera iniciativa" dunha empresa en Galicia.

DIÁLOGO

Ademais, subliñou este xoves que a Xunta velará polo cumprimento da concesión e apelou ao diálogo entre Ferroatlántica e os traballadores da compañía.A preguntas dos medios sobre posibles repercusións tras a decisión da Xunta de denegar a Ferroatlántica a segregación de actividades para poder vender as centrais hidroeléctricas, Conde explicou que a situación "no ámbito das relacións laborais", ao seu xuízo, "necesita o diálogo". "É o principio reitor entre empresa e traballadores", abundou.

Neste sentido, afirmou que a Xunta avogará por que se opte "pola vía do diálogo" e asegurou que o Goberno galego controlará que se cumpran as condicións do "título concesional".

Por iso, insistiu en que o Goberno galego está "á beira da lei" para o mantemento da actividade industrial na Costa da Morte. Neste sentido, subliñou que a Xunta "será contundente" coas condicións da concesión.

INTERESE PÚBLICO

