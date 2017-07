A Fundación Franco controlará o Pazo de Meirás

A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña alerta que a Fundación Francisco Franco asumirá a xestión das visitas ao Pazo de Meirás. O monumento está declarado Ben de Interese Cultural (BIC), polo que os propietarios teñen a obriga de permitir visitas determinados días.

Pazo De Meirás

Con todo, os Franco levan lustros saltándose a Lei reiteradamente, cando lles peta. As continuas denuncias do Concello de Sada e da CRMH forzaron á Xunta a abrilles un novo expediente informativo este ano, pero non foron sancionados.

Fernando Souto Presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica denuncia que estamos ante “unha situación esperpéntica”, vista a labor que fai a citada Fundación para vangloriar ao militar golpista.

Souto recorda que Meirás é un “ben adquirido dun xeito ilexítimo”; pois foi cedido pola oligarquía fascista local en 1938 ao ditador grazas a expropiacións forzadas e recortes impostos nas nóminas dos traballadores públicos.

A CRMH considera que é “moi difícil de entender” a situación creada e reclama que sexa a administración local quen sexa a responsábel das visitas ao BIC.

A familia Franco nunca se pronunciou sobre este asunto. Está por ver se a Consellería de Cultura fai algo ante o desafío lanzado polos herdeiros do ditador.