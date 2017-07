Quen será candidato no proceso de primarias do PSdeG?

O PSdeG comeza xa a perfilar o seu futuro. O deputado autonómico do PSdeG Juan Díaz Villoslada anunciou este xoves a súa intención de sumarse á carreira para liderar o PSdeG. Unha decisión que xa adoptou hai uns días Gonzalo Caballero, novo membro da Executiva Federal Socialista. Os dous candidatos son, con Xaquín Fernández Leiceaga, as únicas alternativas que existen polo momento neste partido para lidera esta formación.

Leiceaga en Santiago

Con todo, o voceiro parlamentario socialista segue esquivando esta cuestión e este martes evitou pronunciarse sobre se se presentará ás primarias do PSdeG, que se celebrarán o próximo 8 de outubro, tras ser aprobado o calendario pola xestora presidida por Pilar Cancela.

"Iso verémolo nos próximos días", respondeu Leiceaga a preguntas dos medios este xoves no Pazo do Hórreo. Máis concreto foi o seu compañeiro na Cámara. Villoslada dá "o paso adiante" un día despois de que a xestora aprobase o calendario para as primarias. O parlamentario socialista convocou aos medios para ratificar a súa decisión "despois de días de reflexión persoal, política e familiar". Súmase así á pugna co membro do Comité Federal do PSOE Gonzalo Caballero.

Apoios

Villoslada está apoiado por boa parte do sector da Coruña, nomeadamente polo presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e podería contar tamén co respaldo do sector oficialista de Lugo.

O deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada

Pola súa banda, Caballero insiste que el é o candidato das bases e xoga a baza de ser “sanchista ata a médula” para ter apoio entre os militantes que, maioritariamente, se decantaron por Pedro Sánchez para a Secretaría Xeral nas pasadas primarias do PSOE.

Leiceaga, pola contra, estaría analizando os apoios cos que contaría no caso de presentarse. Uns apoios que poderían vir, curiosamente, do sector dos críticos, a pesar de que, no seu día, o seu papel foi moi criticado por dirixentes como Abel Caballero. Con todo, aos boas relacións de xente do seu equipo con Susana Díaz e cos susanistas poderían xogar no seu favor.

