O deputado autonómico Juan Díaz Villoslada anunciou este xoves a súa decisión de tentar liderar o PSdeG, cunha dirección provisional desde que José Ramón Gómez Besteiro, investigado xudicialmente, presentou a súa dimisión. Aspira a dirixir un partido "forte e moi integrador", cun perfil "absolutamente galeguista" e en sintonía co proxecto que encabeza no ámbito estatal Pedro Sánchez.

O deputado Juan Díaz Villoslada competirá por liderar o PSdeG | Fonte: Europa Press

Menos de 24 horas despois de que a xestora que preside Pilar Cancela desvelase o calendario que sitúa as primarias o 8 de outubro e o congreso galego a finais do mesmo mes, e cando voces internas o sinalan como o candidato de 'baróns' galegos e do propio Sánchez, Villoslada acudiu só á súa cita cos medios no Campus Sur compostelán.

"Hoxe quero anunciar o meu compromiso firme de presentarme en fase de precandidato ás primarias do PSdeG. O calendario está en marcha e os que temos a convicción firme de dar ese paso adiante temos que empezar a traballar coa militancia, empezar a dar pasos para chegar á sociedade", arrincou a súa intervención o dirixente socialista.

A continuación, explicou que dá este paso "despois de días de reflexión persoal, política e familiar". O que fora xerente da Universidade da Coruña, lembrou que deixou este posto e optou a entrar na Cámara "por compromiso político" e "por obrigación case moral".

Convencido de que o PSdeG pode escribir "unha nova páxina" no marco da "nova etapa" aberta por Sánchez no ámbito estatal, apostou por ir cara á construción "dun PSdeG forte e moi integrador, moi aberto" á sociedade e que permita superar a dinámica de "asfixia" dos Gobernos "neoliberais e reaccionarios" de Mariano Rajoy e Alberto Núñez Feijóo.

"A sociedade ten que tomar camiños de máis xustiza social, ir a modelos de maior sustentabilidade; non se soporta máis unha situación de corrupción como a páxina que onte escribía Rajoy como testemuña na 'Gürtel' e toda a sociedade necesita unha nova calidade democrática e máxima transparencia", sentenciou.

"ABSOLUTAMENTE GALEGUISTA"

Así as cousas, defendeu que o PSdeG debe construír un programa e un proxecto político "desde a esquerda e absolutamente galeguista". Neste sentido, lembrou que os socialistas galegos foron "pioneiros" en pór en marcha unhas primarias e, en tal contexto, apelou a que todos os militantes que se presenten a este proceso "ilusionante" deben competir "cooperativamente".

E facelo, agregou, co reto de "construír un proxecto ilusionante para unha Galicia realmente progresista, desde unha perspectiva doutra dinámica e crecemento".

Villoslada tamén incidiu na decisión simbólica de lanzar a súa precandidatura na entrada do Citius, no campus sur compostelán. Non en balde, explicou que o sistema universitario público é unha mostra da capacidade de Galicia "por progresar, innovar e garantir taxas de igualdade importante". Debe facelo "cun sistema de investigación accesible e con suficientes recursos".

EN SINTONÍA CON SÁNCHEZ, PERO CON "PERFIL PROPIO"

Preguntado acerca de se o proxecto que promoverá e co que buscará o apoio dos militantes socialistas estará en sintonía co de Pedro Sánchez, asegurou que si e lembrou que el, como "moitos" outros militantes, apostaron "de forma decidida" polos "valores" que "significaba o cambio" que "aglutinou" o actual líder do PSOE.

Sobre todo, explicou, cunha "nova forza" para encarar "unha renovación importante non só orgánica senón de proxecto e proxección social da política". "Por iso imos traballar todos nesa liña", asegurou, antes de incidir en que, en todo caso, Galicia é "unha nacionalidade cun peso histórico importante".

"O socialismo en Galicia ten un perfil propio e hai que traballar tamén con esa perspectiva", sentenciou.

As "MESMAS REGRAS DE XOGO"

Sobre a decisión da xestora de manter o mínimo do 10 por cento de respaldo da militancia para ser proclamado candidato, a pesar de que o congreso federal apostaba por reducir os avais esixidos ao 2 por cento e implantar a dobre volta se ningún aspirante conseguía o 50 por cento dos votos, rexeitou "pronunciarse" respecto diso e esgrimiu que as regras de xogo serán "as mesmas para todos".

"O que sei é que o último congreso federal habilitaba varias fórmulas. As regras son iguais para todos", sentenciou, antes de incidir en que o calendario, ademais, debía avanzar "con certa axilidade" para pechar todo o proceso interno antes de que finalice o ano.

Á marxe do deputado, mostrou interese en sumarse á carreira Gonzalo Caballero, quen está a visitar agrupacións de militantes, mentres que o portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, afirmou que o está reflexionando.