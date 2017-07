Sen resultados no rastrexo con drons do desaparecido en Curtis (A Coruña), aínda que segue a procura

A Unidade Operativa de Drons da Axencia Galega de Emerxencias (Axega) operou ao longo da mañá deste xoves no municipio coruñés de Curtis na procura do ancián de 89 anos de idade desaparecido, pero non logrou atopalo.

Os avións non tripulados da Axega centraron o seu traballo na zona da Fraga, na parroquia de Fisteus, lugar onde reside o octoxenario desaparecido desde este mércores.

A operación finalizou sen que ningún dos voos dos drons achegase ningún indicio sobre o paradoiro do home, segundo informou Emerxencias.

O operativo de procura do ancián continúa en marcha coa participación de varios membros do GES de Curtis e da Garda Civil.