O presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, cualificou a absorción do banco Popular por parte do Banco Santander como unha solución "dolorosa" pero "boa", porque non tivo ningún custo para o contribuínte; e indicou que desde este proceso, Abanca gañou "cota de mercado".

Foto: Resultados Abanca | Fonte: Europa Press

Ao ser cuestionado por este tema este xoves, durante a presentación dos resultados do banco no primeiro semestre de 2017, Escotet recoñeceu que na etapa final do Banco Popular "houbo certa inestabilidade nos depósitos desa institución", o que fixo que bancos "percibidos como bancos refuxio", como Abanca, recibisen "algúns deses depósitos".

"Logramos gañar cota mercado en xeral, dous puntos en depósitos, --pero-- non podo dicir que veñan dun só competidor en concreto", matizou a continuación, antes de engadir que, en todo caso, "a boa solución que ao final tivo este proceso" derivou nun "ambiente de normalidade e estabilidade absoluta no mercado". "Seguimos competindo ao uso", dixo.

En relación a estas declaracións, aclarou que cando se refire ao proceso como "unha boa solución" remítese "exclusivamente á declaración das autoridades". "Isto non tivo ningún custo para o contribuínte, desde ese punto é unha boa solución", explicou.

En todo caso, remarcou que "o desexable" sería que non ocorrese ese proceso, o cal, "particularmente en Galicia, é moi doloroso e polas implicacións para o investidor minoritario ten unha parte máis traumática".

Acto seguido, tamén trasladou a súa preocupación por que a absorción derive nunha posible redución de emprego, pero apuntou que todo isto é "parte dun proceso de competencia", que desde Abanca teñen "que afrontar con respecto".

FUSIÓNS E INVESTIMENTOS

Cuestionado acerca de se ve factible novas fusións bancarias, as cales está a pedir o Fondo Monetario Internacional (FMI), Escotet remarcou que a súa aposta "segue sendo o desenvolvemento do negocio orgánicamente".

No entanto, recoñeceu que a "folgura" que ten Abanca, permítelle "explorar todo tipo de opcións que se vaian presentando". Así, dixo que viu "con interese moitas das posibilidades que viñeron xurdindo no mercado".

"Todo o que nos chega estudámolo, pero tratamos de asegurarnos de que sexan complementarias á nosa estratexia" de banca comerciante polo miúdo, explicou, incidindo en que, aínda que non descartan "ningunha posibilidade", "non ten sentido apostar por crecementos inorgánicos de modelos de negocio e outro tipo de operacións que non sexan complementarias".

Neste contexto, ao ser preguntado por se hai risco de que Abanca sexa comprada, Escotet remarcou que "desde o primeiro momento" expuxo este banco como "un proxecto de vocación a longo prazo". "Nunca vendemos en 40 anos ningún dos nosos investimentos, somos banqueiros de dedicación 100% exclusiva", engadiu.

Así as cousas, aseverou que "en Galicia non vai ser distinto e moito menos coas rendibilidades que --están-- a obter". "O negocio vai francamente ben, e sabemos que vai ir a mellor, porque estamos convencidos do noso saber facer e a nosa capacidade de xestión. Esta é unha aposta de moitos anos, que aspira a que a banca galega sexa un referente", concluíu.

Finalmente, sobre os investimentos, apuntou que nos últimos anos cumpríronse as esixencias de Bruxelas de investir "nun conxunto importante de empresas" e agora que concluíron "as limitacións", non teñen "ningunha présa por desinvertir": "É o que desde primeiro momento solicitabamos, tempo para que investimentos madurasen e tratar de ter os mellores resultados".

SAÍDA A BOLSA

Ao ser cuestionado sobre a saída a Bolsa da entidade financeira, Escotet referendou que "desde o primeiro momento" ten "clara vocación por ter presenza nos mercados de capitais", aínda que apuntou que para iso é necesario antes "construír bos resultados e boa xestión que permita nos mercados asegurar o maior valor posible aos accionistas".

"Consideramos que aínda non ocorre, que aínda o horizonte de tempo prolóngase e, para ser claro, tamén nos parece que hai que esperar a que a curva de tipos cambie", contestou, en relación ao que explicou que as marxes son "constreñidos" e non parece que a curva "vaia a cambiar a curto prazo, non en menos de dous anos".