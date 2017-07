O cinema fantástico chega a Lugo

Esta tarde terá lugar a gala de apertura da cuarta edición deste festival que se alongará ata o domingo e que intenta reunir os mellores traballos audiovisuais relacionados co cinema fantástico. Segundo contan os organizadores, Asociación Fancine de Lemos, este ano chegaron máis de 250 curtametraxes a concurso e só 24 foron as seleccionadas como finalistas e poden verse na Casa da Cultura Lois Pereiro ata o sábado a partir das 20.30 h. No mesmo horario pero en domingo poderán verse os traballos gañadores e a entrada para ver as curtas será de balde ata completar aforo.

Escaparate a concurso

Os gañadores coñeceranse na Gala de Clausura o sábado ás 22.30 h na Casa da Cultura. Tres serán os traballos gañadores; un primeiro premio do xurado á mellor curtametraxe nacional dotado con 800 €, un segundo premio escollido pola organización que valora a mellor curta galega e un terceiro premio que escolle o público. O importe económico para segundo e terceiro é de 200 €.

O xurado está composto por Borja Luna, actor da serie “Las chicas del Cable”, Iolanda Muíños, actriz galega de dilatada traxectoria e presenza en teatro e ficcións galegas, e Helena Gallego Abad, escritora de literatura fantástica.

Ademais das 24 curtas a concurso tamén se poderán ver catro longametraxes ao aire libre no Parque dos Condes e un ao remate do festival no Multicines Hollywood.

Como actividades complementarias destacan varias masterclass, exposicións permanentes, o desfile das Tropas Imperiais de Star Wars e un concurso de escaparates para establecementos monfortinos ambientados sobre a Guerra das Galaxias. O mellor recibirá 150 € de premio.

Presentación do Fancine coa Concelleira de Cultura

O Concello de Monforte complementa o financiamento do evento que vén en gran parte de inversores privados e venda de material do fancine.