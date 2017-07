O BNG pide investigar a denuncia de abusos sexuais dunha edila contra o ex-alcalde

O caso da concelleira do Bloque que denunciou por abusos sexuais ao seu tío, ex-alcalde do Bloque, avanza a súa tramitación xudicial. A xuíza de Padrón, onde se presentou a denuncia, acaba de chamar a declarar a Hadriana Ordóñez, edila en Rianxo, o vindeiro 8 de setembro.

Hadriana Otero

O acusado, o ex-alcalde de Pontecesures, Luís Álvarez Angueira, nega rotundamente as acusacións. “É absolutamente falso, non é certo”, dixo o ex-mandatario en resposta a Diaro de Arousa. O ex-alcalde recibiu a notificación da acusación e tomou medidas. “Xa contactei co meu avogado para que se formulen as accións xudiciais oportunas a quen corresponda”, declarou.

Ao seren os dous militantes nacionalistas, o Bloque decidiu pronunciarse sobre o asunto cando foi interpelado pola prensa. En declaracións a GC, voceiros oficiais pide que "que se investiguen o caso até as últimas consecuencias, todo o que haxa que investigar". O BNG lembra que nestes asuntos o Bloque "está e sempre estará ao lado das vítimas". Fontes do partido tamén indicaron que o acusado pedira a baixa hai uns días da fronte.

Ordoñez denunciou abusos sexuais continuados cando era menor de idade, entre os 11 e os 16 anos de idade. Dáse a circunstancia que o seu tío político e profesor nun instituto de Noia.

A primeira denuncia non foi admitida a trámite, pois a xuíz entendera que o delito prescribira. A supostamente abusada recorreu o auto inicial e agora a xuíza dálle para adiante ao preito, pedindo escoitar primeiro a acusada debido a que “non é posible resumir os feitos ocorridos durante cinco anos en apenas cinco folios que compoñen a denuncia”. Os supostos feitos terían sucedido hai 21 anos.