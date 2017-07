A instrución toma un novo impulso catro anos despois tras declarar o cargo público investigado

A instrución xudicial polo accidente do tren Alvia que ocorreu fai catro anos no barrio compostelán de Angrois, onde 80 persoas morreron e 144 resultaron feridas, tomou este xoves un novo impulso, despois de declarar o cargo público investigado, Andrés Cortabitarte, quen ocupou a Dirección de Seguridade na Circulación de Adif de 2006 a 2013.

Andrés Cortabitarte | Fonte: Europa Press

A súa comparecencia, a primeira na que o investigado --agora ratificado pola Audiencia Provincial-- accedeu a falar, aínda que só ás preguntas do xuíz, do fiscal e do seu avogado, supuxo que outros dous nomes estean agora sinalados: os de Renfe e Ineco, empresas públicas ás que o avogado de Cortabitarte xa apuntara en escritos entregados ao xuíz.

Á marxe da posibilidade de que o instrutor decida chamar a declarar a outros responsables técnicos --en calidade de investigados ou como testemuñas--, como pediron tanto a plataforma de vítimas como o letrado dalgún dos afectados, será determinante para o devir da investigación o informe que emita para o xulgado a Axencia Ferroviaria Europea.

Este ente da Unión Europea xa ditaminou hai meses que a análise de risco era obrigatorio na liña Ourense-Santiago e non se realizou correctamente, co que, de volver pronunciarse neste sentido, dará base maior para a atribución a Cortabitarte de 80 supostos delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave, cargos que pesan sobre el por haber "indicios dunha actuación deficiente, por incompleta e parcial, na avaliación de risco".

A SEGURIDADE, COUSA DE ADIF E DE RENFE

Con todo, a estratexia deste cargo público --actualmente subdirector de xestión loxística de aprovisionamento en Adif-- céntrase en tratar de desviar responsabilidades a outros, empezando polo maquinista --ao que o xuíz tamén achaca os mesmos delitos-- e acabando polo propio responsable de seguridade da operadora ferroviaria, así como a consultora da que Renfe e Adif posúen máis do 50% do accionariado (Ineco).

Precisamente una das vítimas do sinistro, Teresa Gómez-Limón, xa solicitou o pasado mes de abril investigar ao que foi director de seguridade na circulación de Renfe, Antonio Lanchares.

A Axencia Ferroviaria Europea, organismo que axuda a integrar as redes ferroviarias europeas facendo que os trens sexan máis seguros, mantivo unha comunicación a finais do pasado ano coa plataforma de afectados.

No seu escrito, que forma parte do sumario pois foi achegado polas vítimas, o xefe da unidade de seguridade da Axencia, Christopher Carr, asevera que tanto Adif como Renfe estaban obrigados pola directiva de seguridade ferroviaria (de 2004) a "establecer un sistema de xestión da seguridade".

CATRO ANOS E DOUS XUÍCES E FISCAIS DESPOIS

Estes avances na instrución xudicial prodúcense, precisamente, a semana na que se conmemorou o cuarto aniversario da traxedia.

As vítimas e os seus familiares regresaron á capital galega unha vez máis en demanda de "verdade, xustiza e reparación", e co que interpretan como un respaldo de Europa á súa "loita" por que se depuren "todas as responsabilidades", tanto no ámbito político (no Congreso dos Deputados) como no penal (en sede xudicial).

As circunstancias motivaron, ao longo de todo este tempo, que o caso conte xa con dous xuíces instrutores e dous fiscais.

O segundo, Mario Piñeiro, xefe de área de Santiago, estreouse esta xornada con preguntas a Cortabitarte que, en opinión de varios dos asistentes na sala, lograron pór en apuros e ata por momentos "sacar de couzón" ao exdirector de seguridade de Adif.