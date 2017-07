Dous membros da xestora do PSdeG defenderon aplicar xa o novo modelo de primarias con menos avais e dobre volta

A decisión de manter o modelo de primarias anterior ao último congreso federal no proceso galego adoptouse cun respaldo maioritario, pero non unánime, xa que houbo dous membros da xestora que dirixe o PSdeG que defenderon aplicar xa o novo sistema, que rebaixa a porcentaxe de avais para ser proclamado candidato e abre a porta a unha dobre volta se ninguén logra o 50 por cento dos votos.

A xestora socialista reuniuse na pasada xornada e aprobou o calendario das primarias das que sairá o domingo 8 de outubro o novo secretario xeral do partido, cunha dirección provisional desde que dimitiu José Ramón Gómez Besteiro, investigado xudicialmente. O congreso queda fixado para os días 27, 28 e 29 do mesmo mes.

Ademais, o PSdeG informou as fases do proceso, que arrincará coas precandidaturas e ratificou que quen alcancen o 10 por cento de respaldo da militancia serán proclamados candidatos. Fontes consultadas por Europa Press indicaron que o alcalde de Oroso (A Coruña), Manuel Mirás, e tamén Modesto Pose eran partidarios, con todo, de que se aplicase o método aprobado no último congreso federal.

En declaracións a Europa Press, Mirás ratificouno. "Igual que o expresei alí, vouno a repetir. Creo que é un instrumento democrático que agora está nos estatutos federais e debésemos usalo. A segunda volta é un modelo democrático que se usa nos países máis avanzados e, xa que no PSOE témolo, debese ser posto en marcha agora, nestas primarias", sentenciou.

"Foi o que pedín eu e o que pediu tamén Modesto pose, non foi aceptado e non pasada nada. Somos demócratas, asumímolo, pero evidentemente non estamos de acordo", resolveu.

A NOVA NORMA NON É DE APLICACIÓN OBRIGATORIA

Tras a decisión da xestora, avalada pola maioría dos membros que acudiron ao encontro, os socialistas galegos manteñen así a barreira do 10 por cento que se aplicou nos últimos procesos orgánicos en Galicia --o máis recente, o ano pasado, que enfrontou a José Luís Méndez Romeu e Leiceaga, sendo este finalmente o candidato do PSdeG á Xunta--.

Á marxe queda a elección a diario de dobre volta no caso de que ninguén consiga o 50 por cento dos votos e o establecemento da porcentaxe de avais no 2 por cento, co máximo no dobre dos requiridos.

Fontes do PSdeG consultadas por Europa Press incidiron en que, para estes procesos, inmediatamente posteriores ao último congreso estatal, non é de obrigatorio mandato incorporar xa estes cambios e optouse, á espera de que o partido teña unha nova dirección consolidada, por manter os avais esixidos en procesos previos.

De feito, aínda que o PSOE dalgunhas autonomías si incorpora os cambios, noutras comunidades mantívose o 10 por cento de avais esixidos nos seus procesos orgánicos. Hai liberdade para elixir a fórmula pola que se opta.

EN POSITIVO PIDE O NOVO MODELO E UN COMITÉ NACIONAL

Con todo, este xoves, a plataforma socialista En Positivo tamén emitiu un comunicado no que demanda que se aplique o modelo aprobado no congreso federal.

"Parece lóxico que nos procesos orgánicos que decidirán os próximos anos do partido empréguense as novas ferramentas acordadas hai un mes no congreso federal no que participaron delegados de toda España e que marca un novo rumbo da organización en consonancia co sentir da dirección federal recentemente elixida", indica.

Así mesmo e dado que a xestora estatal "convocou un comité para o proceso federal", a plataforma insta á xestora galega a convocar un comité nacional galego no que aprobar a norma pola que se debe rexer o proceso.

DEBATE ANTE A MILITANCIA

En Positivo tamén esixe a organización dun "debate público" ante a militancia entre todas as persoas que decidan presentar a súa candidatura á elección da Secretaría Xeral do PSdeG.

"A militancia debe ter a oportunidade de asistir a foros abertos nos que se confronten as ideas e propostas sobre o futuro modelo do partido en Galicia", conclúe.