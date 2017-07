Máis de 30 trens veranse afectados en Galicia este venres pola folga en Renfe e Adif convocada por CXT

Máis de 30 trens veranse afectados en Galicia este venres pola folga en Renfe e Adif convocada polo sector ferroviario da CXT contra a "precariedade laboral" en ambas as empresas públicas.

Respecto diso, a CXT denunciou servizos mínimos "abusivos", polo que anunciou que emprenderá "accións xudiciais" contra a medida adoptada polo Ministerio de Fomento.

En concreto, en declaracións a Europa Press, o portavoz da central, Juan Francisco Sánchez, explicou que Fomento cifra nun 40% os trens suprimidos pero para iso contabiliza "número de trens", sen ter en conta o traxecto completo e computando servizos de tramos menores, por exemplo, dentro do eixo atlántico.

Así as cousas, este venres non circularán 15 trens no eixo atlántico, pero só veranse suprimidos un Vigo-A Coruña (o que tería que saír ás 11,15 horas) e un A Coruña-Vigo (o que sairía ás 11,00 horas).

O resto de trens afectados no eixo atlántico correspóndense con traxectos máis curtos, como tres Vigo-Pontevedra e tres Pontevedra-Vigo, tres Vilagarcía-Santiago e outro tres Santiago-Vilagarcía e un Santiago-Vigo (que debería deixar a estación compostelá ás 22,00 horas).

Tampouco circularán este venres ningún do oito trens da conexión coa fronteira portuguesa Vigo-Valença-Vigo, ao suprimirse o catro 'Celta' internacionais Vigo-Oporto-Vigo, segundo explica a CXT.

No corredor A Coruña-Ferrol-A Coruña, a folga afectará a dous trens, e o mesmo ocorrerá no corredor A Coruña-Monforte-A Coruña. Mentres, deixarán de circular seis Avant no corredor Ourense-Santiago-A Coruña-Santiago-Ourense.

Os paros deixarán sen servizo os trens Intercity diúrnos Vigo-País Vasco-Vigo, así como o tren hotel Madrid-Galicia-Madrid, que non sairá este xoves 27 pola noite. Si está prevista a súa saída cando termine a folga, ás 23,00 horas do venres.

En ancho métrico, na liña Ferrol-Ribadeo, a CXT apunta que funcionará o 70% de servizos ferroviarios en horas punta e o 43% o resto do día.

CONTRA A PRECARIEDADE

A central acusa de "irresponsabilidade" a Renfe porque "ata agora aínda non informou os viaxeiros dos trens suprimidos en Galicia". Ademais, lembra que a folga busca combater a "precariedade laboral" dos novos traballadores nas empresas Renfe e Adif.

Enumera a profesionais da condución, intervención, talleres e infraestrutura e despachos de billetes, e esixe o cumprimento dos convenios colectivos, maiores investimentos no ancho métrico e baixas voluntarias con contratos de substitución "que permitan rexuvenecer o cadro de persoal ferroviario".