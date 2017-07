Rutas 'protexidas' para ciclistas

Galicia contará con 12 rutas, tres por cada unha das provincias, sinalizadas e vixiadas dentro do mapa de Rutas Ciclistas Protexidas, unha das medidas incluídas dentro do Plan de Actuación da DXT para a protección do colectivo ciclista. É o resultado do traballo conxunto levado a cabo durante os últimos meses pola Federación Galega de Ciclismo, a Secretaría Xeral de Infraestruturas da Xunta, a DXT e a Garda Civil. Para esta actuación e outras que se están a desenvolver, os organismos oficiais contaron coa axuda dos clubs e asociacións ciclistas de toda a comunidade galega.

Accidente con dúas vítimas mortais na estrada PO-552 entre Baiona e A Guarda. | Fonte: La Sexta

As Rutas Ciclistas Protexidas galegas suman un total de 689,4 quilómetros:

Pontevedra: no Val Miñor, a fatídica PO-552 (Vigo, Baiona, A Guarda) e a PO-340 (A Ramallosa-Gondomar); Vilasobroso - O Porriño na N-120; e a chamada Ruta do Sol pola comarca de Arousa e arredores.

A Coruña: N-547 dende Guntín (Lugo)- O Pedrouzo (Arca); a comarca coruñesa (Oleiros, Abegondo, Culleredo, Cambre, Cecebre, Santa Cruz…) e a Ruta do Barbanza dende Compostela.

Ourense: Ourense-Ribadavia-Ourense (N-120 e estradas provinciais); Maceda - Almoite - Milagros – Maceda; e Ourense-Ribadavia-O Carballiño–Ourense (N-120, N-541 e OU-504).

Lugo: N-547 entre os quilómetros 31 e 42,6 (A Brea - O Couto); Pedrafita do Cebreiro - Alto do Hospital (LU-633); e Vilalba - O Reboredo na LU-861.

Gregorio Serrano, director xeral de Tráfico; José Luis López Cerrón, presidente da Real Federación Española de Ciclismo; e Alfonso Treviño, presidente da Asociación de Ciclistas Profesionais, participaron este xoves no acto de presentación en Madrid, no que se desvelou o mapa das rutas para todo o Estado. Serrano apuntou que “o obxectivo desta medida é protexer os miles de usuarios da bicicleta que saen principalmente as fins de semana a practicar ciclismo, de xeito que dispoñan de rutas especialmente vixiadas”.

As medidas concretas levaranse a cabo durante os días e as horas de presenza máis destacada e habitual de ciclistas, que adoita ser as mañás dos sábados e festivos. Entre estas medidas que se van a adoptar destacan:

- Sinalización da ruta ciclista e diminución temporal do límite máximo de velocidade.

- Intensificarase a vixilancia presencial de Tráfico nestas rutas. En especial, velarase polo cumprimento das normas de seguridade relativas á distancia lateral no adiantamento a ciclistas, velocidade inadecuada ou manobras antirreglamentarias

- Tres mil patrullas máis en xullo e agosto.

- Controis preventivos de alcol e outras drogas nestas rutas seleccionadas, así como nas súas vías de acceso.

- As patrullas de helicópteros da DXT incluirán ditas rutas ciclistas protexidas nos seus labores de vixilancia

- Colaboración activa das policías locais para mellorar a seguridade nas rutas.

- Pedir a colaboración dos titulares das vías con rutas ciclistas protexidas para que, na medida do posible, dean prioridade ás tarefas de conservación que sexan necesarias.