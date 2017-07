Narón aproba unha moción en homenaxe a todas as vítimas do terrorismo e non só de Miguel Ángel Blanco

O Concello de Narón aprobou unha moción presentada conxuntamente polos Grupos Municipais de EU Narón, TEGA, PSOE e BNG en homenaxe a todas as vítimas do terrorismo e non só de Miguel Ángel Blanco, tal e como pedían os populares. En todo caso, esta formación acabou sumandose á petición do resto de grupos e a proposto aprobouse por unanimidade.

Imaxes do atentado de ETA contra a casa cuartel de Vic

"Sinceramente teríame gustado que neste Pleno tivésemos conseguido presentar unha única Moción en homenaxe a todas as vítimas do terrorismo”, destacou o edil de Eu Andreś Abeledo durante o pleno ao criticar que o PP presentara a súa proposta sobre Miguel Ángel Blanco.

“O señor Marcos López Balado –PP-- sabe que a proposta era sincera, por unha banda propoñía que a exposición mantivese o texto proposto polo PP, e que nos seus acordos deixase claro o que era unha homenaxe a todas as vítimas do terrorismo, tratadas por igual, e dándolle o mesmo valor a todas as vidas e ao sufrimento de todas as familias”, engadíu.

De feito, os grupos que presentaron a iniciativa insistiron en que non se poden facer distincións entre as vítimas do terrorismo ao tempo que lembraron a Miguel Ángel Blanco no aniversario do seu “brutal e covarde asasinato”. “Pero sen esquecer en ningún momento a todas as vítimas, aos asinados de todos os partidos, de todas as ideoloxías, aos asasinados por aqueles que tratan de impoñerse usando a forza da violencia e a sen razón”, apuntaron.

Esta foi a moción aprobada:

“MOCIÓN EN HOMENAXE A TODAS AS VÍTIMAS DO TERRORISMO NO ANIVERSARIO DO ASASINATO DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO.

Vítimas do atentado de ETA no Hipercor de Barcelona

O pasado 12 de Xullo cumpríronse 20 anos do día do secuestro e asasinato de xoven concelleiro de Ermua Miguel Ángel Blanco.

Entendemos que esta data pode e debe ser un punto de inflexión para condenar a violencia terrorista, así como para lembrar a todas as vítimas da sen razón da violencia terrorista ao longo da historia.

Sen dubida o terrorismo en todas as súas formas é unha arbore podrecida que só da como froitos odio e dor.

Ningunha idea, ningunha relixión, ningún sistema político ten dereito a utilizar o terrorismo para sementar sufrimento e colleitar medo.

A violencia é o argumento dos que non teñen argumentos, o tempo das pistolas chega sempre para os que non teñen máis razón que a forza do terror.

O tempo demostrou que aqueles que ao longo da nosa historia tentaron impoñer a súa visión do mundo a base de violencia e terror, nin puideron vencer, nin moito menos convencer.

Condenamos enerxicamente a violencia terrorista, a condenamos veña de onde veña, a combatemos coa forza da palabra e o escudo da razón, o facemos dende o absoluto convencemento de que só dende o respecto a diferencia pode construírse un futuro sen violencia.”

ACORDOS:

1. Instar ao Goberno de Narón a condenar a violencia terrorista en todas as súas formas ao longo da historia.

2. Instar ao Goberno de Narón a promover un minuto de silencio durante a celebración do pleno ordinario en lembranza e homenaxe a todas as vítimas do terrorismo.