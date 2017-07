Dous efectivos de emerxencias da Estrada (Pontevedra), feridos nun accidente de tráfico mentres estaban de servizo

Dous membros do Servizo Municipal de Protección Civil da Estrada resultaron feridos nunha colisión entre o seu vehículo e un turismo, mentres que, pola súa banda, o condutor deste coche sufriu feridas de escasa consideración.

O tres foron trasladados nun primeiro momento ao centro de saúde da localidade e despois xa só os dous efectivos de emerxencias tiveron que ser evacuados a un hospital, en concreto, á Rosaleda de Santiago.

Un dos efectivos xa foi dado de alta a última hora do xoves, mentres que o outro quedou ingresado no hospital para ser sometido ao longo desta mañá a distintas probas.

Segundo os datos facilitados a Europa Press polo 061, os feridos son tres homes, un de 31 anos que responde as iniciais B.T.G., outro de 27 anos con iniciais M.A.S.R. e o terceiro, de 36 anos e iniciais P.S.V.

O accidente ocorreu na estrada de Forcarei, na parroquia de Ouzande. Segundo a información solicitada polo 112, os feitos producíronse mentres os efectivos estaban de servizo.

Foron os propios membros do Servizo Municipal de Protección Civil os que alertaron ao 112 Galicia do sinistro ás 19,20 horas do xoves. O Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Deza e á Garda Civil de Tráfico.