A fibromialxia ou, o que é o mesmo, dor nas fibras musculares, afecta a preto do 3% da poboación española. Quen non saiban de que se trata poden facerse á idea de que, quen si a padecen, comentan que a súa dor chega a estar presente dos pés á cabeza e que, en función da súa intensidade, deixa incapacitada a esa persoa quen ve como, ata as súas tarefas cotiás, resúltanlle moito máis complicadas.

Outras tantas, contan cunha dor moito máis leve, pero igualmente molesta. Falamos de que entre 400.000 e 1.200.000 persoas atópanse nesta tesitura no estado. Do que máis se queixan estes pacientes é da falta de visibilidade coa que conta esta enfermidade que, ademais, non se adoita diagnosticar como se debe. Hai apenas dous meses que levou a cabo unha charla sobre a fibromialxia para tratar de aclarar un pouco máis este asunto.

Nela, a presidenta da Asociación Afixa (Asociación de Fibromialxia de Jaén), María Isabel Garrido, xa deixaba claro que “o maior problema radica nunha difícil relación médico-paciente” E é que os enfermos de fibromialxia poden chegar a contar con decenas de síntomas distintos e que o médico non dea con o diagnóstico adecuado ou que o achaque a cuestións que nada teñen que ver. A mesma Garrido explicaba que a fibromialxia “non é unha enfermidade psicolóxica” e que tampouco hai “ningún medicamento para o seu tratamento”.

Chegados a este punto é normal que quen sofre esas dores busquen, pola súa conta, alternativas coas que poder aliviarse e é aquí onde ocupa un lugar destacado a empresa HHP porque eles contan cun sistema que, xa se comprobou, pode resultar efectivo fronte á fibromialxia nalgúns casos, así como ante outras patoloxías tales como a artrite, a hernia discal, ao artrose ou as lumbalxias. Estamos a referirnos ao sistema de andulación. E, que é a andulación? Trátase dunha tecnoloxía de nova xeración que se basea en principios biofísicos que, aínda que parezan moi recentes, en realidade, levan aplicando desde hai décadas con excelentes resultados. A andulación combina a calor do infravermello en profundidade cos estímulos da vibración mecánica. E, con ela, o que se consegue é aliviar a dor, aumentar o rendemento, conseguir un maior benestar físico e, por tanto, unha mellor calidade de vida.

Maior visibilidade

Algo do que se queixan todos os pacientes que padecen fibromialxia é de que, como parece ser unha enfermidade invisible, tampouco se lle dá maior transcendencia e requírese dunha maior visibilidade para que se tomen as medidas oportunas como pode ser, por exemplo, unha baixa médica recoñecida por esta enfermidade.

En Galicia hai tan só uns meses que acaba de poñerse en marcha unha asociación para persoas que padecen de fibromialxia baixo o nome Asociación Fibroarteixo. A idea con isto é conseguir tamén que quen sofre a mesma enfermidade reúnanse e leven a cabo actividades de forma conxunta. No pouco tempo que levan abertos e con local propio xa contan con decenas de rexistrados, e algo que comentan é que a maioría da xente descoñece esta enfermidade e acusan a quen a padece de falta de ánimo, cuestións psicolóxicas ou, simplemente, de non querer traballar. Esther Rodríguez, a presidenta do colectivo, aclara que a fibromialxia é, en si, un conxunto de doenzas que “van minando por separado” e que, ata que o médico dá co diagnóstico pode pasar moito tempo.

Causas e síntomas da fibromialxia

Un dos problemas desta enfermidade é que non está do todo claro cal é a súa orixe. Nalgúns casos a fibromialxia vén determinada por unha infección, unha enfermidade autoinmune ou, mesmo, pénsase que pode ter a súa orixe nunha cuestión xenética.

Aínda que a fibromialxia pode ter desencadenamentos, como os xa comentados, ou que xurda a partir dun accidente, unha enfermidade neurolóxica e, mesmo, por un tumor, a realidade é que a causa da patoloxía segue sendo descoñecida e non se pode establecer cal foi o desencadenamento.

A pesar de que os síntomas da fibromialxia non son para todas as persoas iguais, si que adoitan incluír as dores fortes e, mesmo, a sensación de ardor en músculos e tendóns. No momento no que se aplica unha lixeira presión neses puntos xa sente esa dor. O peor de todo é que esa dor pode ser constante e alongarse durante anos. Quen padece de fibromialxia tamén poden ter outros síntomas tales como dores de cabeza; hinchazón nas extremidades e a cara; trastornos do soño; depresión; náuseas; fatiga ou letargo.

Tratamentos para a fibromialxia

Ademais da xa comentada terapia de andulación, non está de máis o realizar exercicio de forma regular. Algo tan sinxelo como camiñar, correr ou montar en bicicleta pode marcar a diferenza.

Como a dor constante pode supoñer moita tensión, algo que tamén se recomenda son terapias de relaxación e acudir a un fisioterapeuta para que poida aplicar as masaxes adecuadas nas zonas que ven máis afectadas.