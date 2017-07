O PP rexeita cos seus votos que o Parlamento galego celebre un pleno extraordinario, como pedía a oposición

A Deputación Permanente rexeitou celebrar un pleno extraordinario na Cámara galega. A proposta, presentada polo tres grupos da oposición --En Marea, PSdeG e BNG--, foi tombada cos votos en contra dos representantes do PPdeG.

Este venres reuniuse este órgano coa convocatoria dunha sesión plenaria extraordinaria no mes de agosto na orde do día a iniciativa dos grupos da oposición, que solicitaban a comparecencia do presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, para ofrecer explicacións sobre o estado da lei de transferencia da AP-9, o novo plan de transporte por terra e a entrada en vigor de Lei de Inclusión Social.

Os doce votos dos representantes do grupo popular impediron que a proposta saíse adiante, xa que, como explicou o seu portavoz, Pedro Puy, as cuestións expostas pola oposición "xa foron tratadas" en anteriores plenos e non son asuntos de urxencia que xustifiquen a convocatoria dunha sesión extraordinaria.

